Τηλεοπτική make-up artist δολοφονήθηκε από τον γιο της

Ένας θάνατος συγκλονίζει την κοινότητα της Ουάσινγκτον, στις ΗΠΑ, καθώς η αγαπημένη επαγγελματίας μακιγιάζ και μαλλιών Travis Renee Baldwin, που εργαζόταν στην τηλεόραση, έπεσε νεκρή μέσα στο σπίτι της, χτυπημένη από τον ίδιο της τον γιο.

Σύμφωνα με αναφορές, η 57χρονη Baldwin φέρεται να πυροβολήθηκε από τον 27χρονο γιο της, Logan Chrisinger, στο διαμέρισμά της στην Βιρτζίνια, λίγο πριν τις 8:30 το πρωί της Κυριακής, όπως μετέδωσε το Fox DC.

Η Baldwin μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κοντινό νοσοκομείο, όπου και κατέληξε, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο γιος της παρέμεινε στο σημείο μετά τον φερόμενο φόνο και κρατείται χωρίς εγγύηση στο Arlington County Detention Facility.

Η Baldwin δούλευε επί χρόνια στην τηλεόραση, πρόσφατα στο Newsmax, όπου επιμελούνταν το μακιγιάζ και τα μαλλιά γνωστών παρουσιαστών, όπως η Greta Van Susteren.

Η Van Susteren έγραψε στο X: «Τι θλίψη… η make up artist μου στο Newsmax για 3,5 χρόνια, και χρόνια σε ABC, ESPN κ.ά., και φίλη όλων των συναδέλφων της… δολοφονήθηκε το Σαββατοκύριακο».

«Μου έκανε το μακιγιάζ την Παρασκευή για την εκπομπή και φυσικά ποτέ δεν φανταζόμουν ότι αυτή θα ήταν η τελευταία φορά που θα την έβλεπα», συμπλήρωσε.

What sadness….my Newsmax make up artist of 3 1/2 years, and years at @ABC @espn etc and a friend to all of her colleagues…was murdered over the weekend…she did my make up Friday for the show and of course I never dreamed that would be the last time I would see her… — Greta Van Susteren (@greta) August 19, 2025



Η παραγωγός του Newsmax στον Λευκό Οίκο, Marisela Ramirez, εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια, χαρακτηρίζοντας τη Baldwin «το νέο άγγελο του Ουρανού» σε συγκινητικό αφιέρωμα στα social media.

Στο X, έγραψε: «Η Renee είχε μια καρδιά που έδινε και ένα τσιγγάνικο πνεύμα, αλλά στην πραγματικότητα ήταν μια σιωπηλή πολεμίστρια, στηρίζοντας την οικογένειά της και κουβαλώντας το βάρος ενός νοικοκυριού στους ώμους της — χωρίς παράπονα».

3 beautiful, smiling women on the way out from work some time ago. Heaven’s newest angel sits perched in the middle, Renne Travis Baldwin. I’m sure many friends and friends of friends in our industry have come into contact with Renee if you’ve ever been in need of H&MU.… pic.twitter.com/lgPI2dsxNy — Marisela Ramirez (@mariselapenny) August 19, 2025



Υπενθύμισε επίσης με αγάπη το πώς η Baldwin έπαιζε με τα μαλλιά των πελατών της ενώ μιλούσαν για δύσκολες καταστάσεις της ζωής, λέγοντας ότι τους αντιμετώπιζε «με την τρυφερότητα μιας μητέρας».

Ο γιος της, Chrisinger αντιμετωπίζει κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού, βαριά κακόβουλη σωματική βλάβη και χρήση πυροβόλου όπλου κατά τη διάπραξη εγκλήματος.

Το Newsmax δεν απάντησε στο αίτημα σχολιασμού της New York Post.