Σφοδρό τροχαίο στην Αγία Παρασκευή: Σοβαρά τραυματίας ο οδηγός της μηχανής – ΦΩΤΟ αναγνώστη 

Σφοδρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και συγκεκριμένα στη συμβολή των Λεωφόρων Μεσογείων και Λαυρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας οδηγός μηχανής βρίσκεται σε πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση και αυτή τη στιγμή μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννηματάς.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ΙΧ όχημα συγκρούστηκε με τη μηχανή, με αποτέλεσμα ο οδηγός της τελευταίας να χάσει τον έλεγχο, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Δείτε φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr: