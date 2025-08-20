Αθήνα: Ταυτοποιήθηκαν 20χρονος και 21χρονος που συμμετείχαν στην οπαδική επίθεση σε βάρος φιλάθλων αντίπαλης ομάδας

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ταυτοποιήθηκαν επιπλέον δυο άτομα ηλικίας 20 και 21 ετών, που συμμετείχαν στη ληστρική επίθεση, η οποία σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, 15 Αυγούστου 2025, σε περιοχή της Αθήνας, σε βάρος δύο φιλάθλων αντίπαλης ποδοσφαιρικής ομάδας.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης και δυνάμει σχετικών παραγγελιών της αρμόδιας Ανακρίτριας, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας προχώρησαν στην πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης με την ταυτοποίηση των δύο συνεργών του ήδη συλληφθέντα 21χρονου.

Υπενθυμίζεται ότι οι ανωτέρω, είχαν επιτεθεί με γροθιές και λακτίσματα σε βάρος δυο φιλάθλων αντίπαλης ποδοσφαιρικής ομάδας, αφαιρώντας από τον έναν εξ’ αυτών ένδυμα με διακριτικά αντίπαλης ομάδας.