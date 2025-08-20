Αμφιλοχία: Στο νοσοκομείο γυναίκα που έπεσε σε γκρεμό – Την απεγκλώβισε η Πυροσβεστική 

Μοιραία παραλίγο να σταθεί για μια γυναίκα, η πτώση της σε γκρεμό, στην περιοχή της Αμφιλοχίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, η γυναίκα βάδιζε στην περιοχή, όταν για άγνωστο λόγο έχασε την ισορροπία της και έπεσε, σε μικρού ύψους γκρεμό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μην μπορεί να μετακινηθεί.

Στο σημείο, έπειτα από ενημέρωση, έφθασαν δύο οχήματα με 6 πυροσβέστες που έστησαν ολόκληρη επιχείρηση, προκειμένου να μεταφέρουν την τραυματία σε ασφαλές σημείο και να την παραδώσουν σε διασώστες, που με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την διακόμισαν στο νοσοκομείο.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής