Αθήνα: Συνελήφθη 21χρονος για οπαδική επίθεση – Γρονθοκόπησε φίλαθλο αντίπαλης ομάδας

Συνελήφθη στην Αθήνα ένας 21χρονος, ο οποίος συμμετείχε σε οπαδική επίθεση που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (15/08), σε βάρος δύο φιλάθλων, αντίπαλης ποδοσφαιρικής ομάδας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, καθώς και από τη συνδυαστική μελέτη στοιχείων της δικογραφίας, προέκυψε ότι ο ανωτέρω μαζί με -2- συνεργούς του, εμπλέκεται στην ανωτέρω επίθεση, κατά την οποία, με γροθιές και λακτίσματα, αφαίρεσαν από τον έναν φίλαθλο ένδυμα με διακριτικά αντίπαλης ομάδας, ενώ στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση, πρωινές ώρες χθες (16-08-2025), στο πλαίσιο της οποίας ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε τη στιγμή που εξερχόταν από την οικία του και συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, ληστεία κατά συναυτουργία, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τον αθλητισμό.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, καθώς και σε όχημα, το οποίο κατασχέθηκε ως μέσο μεταφοράς και διαφυγής, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν, ενδύματα και αντικείμενα με διακριτικά ομάδας, αυτοκόλλητα συνδέσμων, κινητό τηλέφωνο, καθώς και -2- κάρτες SIM.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Αρχή.

