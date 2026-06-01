Θεσσαλονίκη: Οδηγός κινούνταν ανάποδα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Καβάλας – Δείτε βίντεο

Ένα ακόμα περιστατικό με οδηγό να κινείται ανάποδα σε δρόμο, σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Ο εν λόγω οδηγός πήγαινε ανάποδα με το αυτοκίνητό του στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Καβάλας, στο ρεύμα προς Καβάλα, με φορά προς Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό έγινε ύψος της Τσιμεντοβιομηχανίας «Τιτάν», μετά το Δερβένι.

Το περιστατικό έγινε γύρω στις 19:30 ενώ όπως φαίνεται σε βίντεο αναγνώστη του thestival.gr, εκείνη την ώρα η κίνηση στο σημείο ήταν αυξημένη, με συνέπεια αρκετοί οδηγοί να κινδυνεύουν να συγκρουστούν με το ΙΧ που κινείτο ανάποδα στον δρόμο.