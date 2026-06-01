Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: ΙΧ «καρφώθηκε» σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και αναποδογύρισε – Στο νοσοκομείο ο οδηγός

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ένας άνδρας, ύστερα από τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί (1/6) στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του GrTimes.gr, το περιστατικό συνέβη στην οδό Μοναστηρίου, όταν επιβατικό αυτοκίνητο, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα οχήματα.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το όχημα αναποδογύρισε, καταλήγοντας στο οδόστρωμα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, οι άνδρες της οποίας επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του οδηγού.

Ο τραυματίας παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο της πόλης.