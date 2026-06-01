Τραμπ: «Το Ιράν θέλει πραγματικά να κλείσει συμφωνία και θα είναι καλή για τις ΗΠΑ»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι «το Ιράν θέλει πραγματικά να κλείσει μια συμφωνία», μέσω μιας νέας ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, στρέφοντας παράλληλα τα βέλη του εναντίον όσων ασκούν κριτική στις προσπάθειές του να εξασφαλίσει μια συμφωνία με την Τεχεράνη.

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις αντιδράσεις διαφόρων πολιτικών και σχολιαστών σχετικά με την κατάσταση, γεγονός που, όπως ισχυρίζεται, καθιστά δυσκολότερο το «να κάνω σωστά τη δουλειά μου».

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

Στο μήνυμά του που δημοσιεύτηκε στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Το Ιράν θέλει πραγματικά να κλείσει μια συμφωνία, και θα είναι μια καλή συμφωνία για τις ΗΠΑ και όσους είναι μαζί μας. Αλλά δεν καταλαβαίνουν οι “Δημοκράτες της συμφοράς” (Dumocrats), και διάφοροι φαινομενικά αντιπατριώτες Ρεπουμπλικανοί, ότι είναι πολύ δυσκολότερο για εμένα να κάνω σωστά τη δουλειά μου και να διαπραγματευτώ, όταν συνεχίζουν να “τσιρίζουν” αρνητικά, σε επίπεδα που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ, ξανά και ξανά, ότι θα έπρεπε να κινηθώ ταχύτερα, ή να κινηθώ πιο αργά, ή να πάω σε πόλεμο, ή να μην πάω σε πόλεμο, ή οτιδήποτε άλλο. Απλώς καθίστε αναπαυτικά και χαλαρώστε, όλα θα πάνε καλά στο τέλος – Πάντα πάνε!».