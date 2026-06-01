Καιρός: Ποδαρικό με 30άρια κάνει σήμερα ο Ιούνιος – Πού θα σημειωθούν καταιγίδες

Με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου κάνει… ποδαρικό ο Ιούνιος, καθώς ο καιρός σήμερα (1/6) θα είναι, γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, ωστόσο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ τοπικά στα πελάγη θα έχουν δυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν έως τα 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στις περισσότερες περιοχές ο υδράργυρος θα φτάσει τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι επίσης γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Τις βραδινές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, ενώ δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και το μεσημέρι και το απόγευμα θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός : Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα πιθανώς θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός : Γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός : Γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις στα ορεινά της Κρήτης το μεσημέρι – απόγευμα.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 02-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός . Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα κεντρικά και τα βόρεια θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και την κεντρική Μακεδονία.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια ορεινά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 04-06-2026

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες με γρήγορη βελτίωση από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.

