Δολοφονία στην Καλαμάτα: 41χρονος σκότωσε τη σύζυγό του

Άγρια δολοφονία στην Καλαμάτα, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες 41χρονος σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του.

Ήταν λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα (1/6), σε πολυκατοικία της Βασ. Όλγας, όταν γείτονες άκουσαν φωνές από διαμέρισμα και ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Όπως αναφέρει το tharrosnews.gr, οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα όπου ο 41χρονος σύζυγος άνοιξε την πόρτα και ήταν γεμάτος αίματα. Η 39χρονη εντοπίστηκε νεκρή στην κρεβατοκάμαρα τους.

Η γυναίκα φέρει πολλαπλά τραύματα.

Ο 41χρονος συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του Νοσοκομείου Καλαμάτας.

Το Α.Τ. Καλαμάτας έχει αναλάβει την εξιχνίαση της υπόθεσης.