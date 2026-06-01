Δολοφονία στην Καλαμάτα: 41χρονος σκότωσε τη σύζυγό του

Άγρια δολοφονία στην Καλαμάτα, όπου ένας 41χρονος φέρεται να σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του τα ξημερώματα της Δευτέρας. Οι γείτονες ειδοποίησαν την Αστυνομία μετά από φωνές, με τον σύζυγο να συλλαμβάνεται και τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού να μεταφέρονται στο νοσοκομείο.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

δολοφονία καλαμάτα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άγρια δολοφονία στην Καλαμάτα, όπου σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες 41χρονος σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του.
  • Οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα, όπου ο 41χρονος σύζυγος άνοιξε την πόρτα γεμάτος αίματα, ενώ η 39χρονη σύζυγος του εντοπίστηκε νεκρή στην κρεβατοκάμαρα.
  • Ο 41χρονος συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του Νοσοκομείου Καλαμάτας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Άγρια δολοφονία στην Καλαμάτα, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες 41χρονος σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του.

Ήταν λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα (1/6), σε πολυκατοικία της Βασ. Όλγας, όταν γείτονες άκουσαν φωνές από διαμέρισμα και ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Όπως αναφέρει το tharrosnews.gr, οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα όπου ο 41χρονος σύζυγος άνοιξε την πόρτα και ήταν γεμάτος αίματα. Η 39χρονη εντοπίστηκε νεκρή στην κρεβατοκάμαρα τους.

Η γυναίκα φέρει πολλαπλά τραύματα.

δολοφονία καλαμάτα

Ο 41χρονος συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του Νοσοκομείου Καλαμάτας.

Το Α.Τ. Καλαμάτας έχει αναλάβει την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ