Εντοπίστηκε ναυάγιο του 5ου αιώνα π.Χ. με εκατοντάδες αμφορείς στο Ιόνιο

Μια συγκλονιστική αρχαιολογική ανακάλυψη φέρνει στο φως τα μυστικά του αρχαίου θαλάσσιου εμπορίου στα νερά της Μεσογείου. Στον βυθό του Ιονίου Πελάγους, κοντά στις ακτές της Κάτω Ιταλίας, εντοπίστηκε ένα ανέγγιχτο ναυάγιο που ταξιδεύει το χρόνο αιώνες πίσω.

Το εύρημα προσφέρει μια σπάνια ματιά στην ιστορία της περιοχής, κινητοποιώντας άμεσα τις ιταλικές αρχές για τη διάσωσή του.

Το ιταλικό Υπουργείο Πολιτισμού ενεργοποιεί σχέδιο για τη μελέτη και την ανάσυρση του φορτίου, το οποίο απειλείται από την τράτα, στα ανοικτά των ακτών του Μοναστεράτσε. Αρχαιολόγοι εντόπισαν βυθισμένο ναυάγιο στα νερά του Ιονίου Πελάγους, το οποίο χρονολογείται μεταξύ του 5ου και 4ου αιώνα π.Χ., στα ανοικτά των ακτών του Μοναστεράτσε, ενός δήμου στην επαρχία του Ρέτζιο Καλάμπρια.

Το σκάφος, το οποίο δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, διατηρεί στο εσωτερικό του ένα φορτίο με περισσότερους από 300 αμφορείς, οι οποίοι ανήκουν όλοι στην ίδια χρονολογική περίοδο, σύμφωνα με τις πρώτες αυτοψίες.

Οι πρώτες επιστημονικές εκτιμήσεις υποδηλώνουν ότι το υποβρύχιο αρχαιολογικό πλαίσιο θα παράσχει νέα δεδομένα για την ανασύνθεση των εμπορικών δρόμων και των ναυσιπλοϊκών ροών στην αρχαία Μεσόγειο, με ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή και τη διανομή οίνου που προέρχονταν από την ιωνική ακτή της Μεγάλης Ελλάδας.

Φως στους εμπορικούς δρόμους και τα κρασιά της Μεγάλης Ελλάδας

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι το φορτίο θα βοηθήσει επίσης στον εντοπισμό των κέντρων παραγωγής των ίδιων των αμφορέων, των οποίων τα σχήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε κεραμικά εργαστήρια εγκατεστημένα τόσο σε πόλεις της Μεγάλης Ελλάδας όσο και στο νησί της Σικελίας.

Η ανακάλυψη δεν έγινε τυχαία, αλλά σημειώθηκε το 2023 ως αποτέλεσμα προληπτικών αρχαιολογικών εργασιών, οι οποίες απαιτήθηκαν στο πλαίσιο των μελετών σκοπιμότητας για την εγκατάσταση ενός υπεράκτιου αιολικού πάρκου σε αυτή την περιοχή της ακτής της Καλαβρίας.

Για τον εντοπισμό των καταλοίπων του ναυαγίου επιστρατεύτηκαν προηγμένες τεχνολογίες αποτύπωσης και μορφολογικού χαρακτηρισμού του βυθού, οι οποίες εφαρμόστηκαν από μια διεπιστημονική ομάδα αποτελούμενη από αρχαιολόγους εξειδικευμένους στο υποβρύχιο περιβάλλον, γεωλόγους, φυσικούς, χημικούς και θαλάσσιους βιολόγους.

Τεχνολογίες αιχμής και διεπιστημονική συμμαχία για τη διάσωση του ναυαγίου

Η τεχνική έκθεση που προέκυψε από αυτές τις προκαταρκτικές έρευνες υποβλήθηκε στην Εφορεία Αρχαιοτήτων, Καλών Τεχνών και Τοπίου για τη Μητροπολιτική Πόλη του Ρέτζιο Καλάμπρια και την επαρχία του Βίμπο Βαλέντια, η οποία, αφού ενημέρωσε το Τμήμα Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς των Καραμπινιέρων που είναι αρμόδιο για την περιοχή, ξεκίνησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες προστασίας.

Το έργο αυτό, το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Υπουργείο Πολιτισμού, διαθέτει μια εσωτερική ομάδα εργασίας εντός της ίδιας της Διοίκησης, η οποία αναλαμβάνει τις φάσεις του σχεδιασμού, της ανάσυρσης, της συντήρησης και της ανάδειξης των ευρημάτων. Στην ομάδα αυτή προστίθενται επίσης εξωτερικοί επαγγελματίες.

Ο συντονισμός ανήκει στην αρχιτέκτονα Roberta Filocamo, ως μοναδική υπεύθυνη της διαδικασίας (RUP), ενώ ο σχεδιασμός και η διεύθυνση των εργασιών έχουν ανατεθεί στη Δρ. Alessandra Ghelli, ενάλια αρχαιολόγο της προαναφερθείσας Εφορείας Αρχαιοτήτων.

Η «αφρόκρεμα» της επιστήμης για τη σωτηρία και ανάδειξη των ευρημάτων

Στην επιχειρησιακή ομάδα της Εφορείας Αρχαιοτήτων συμμετέχουν επίσης ειδικοί εκτός της δημόσιας διοίκησης: Οι ενάλιοι αρχαιολόγοι Laura Sanna και Francesco Tiboni, από την εταιρεία ASPS Servizi Archeologici, καθώς και συντηρητές και εμπειρογνώμονες στη συντήρηση ανασυρθέντων αρχαιολογικών υλικών.

Μεταξύ των τελευταίων περιλαμβάνονται ο Δρ. Francesco Lia, συντηρητής υπεύθυνος για θέματα που σχετίζονται με την τεχνολογική υποδομή του κέντρου εργασιών και τη διαχείριση των ευρημάτων κατά τη διαδικασία της συντήρησης και της μετέπειτα έκθεσής τους, καθώς και ο καθηγητής Mauro la Russa, διευθυντής του Τμήματος Βιολογίας, Οικολογίας και Επιστημών της Γης του Πανεπιστημίου της Καλαβρίας.

Εξίσου ουσιαστική είναι και η συνεργασία των εξειδικευμένων μονάδων των Καραμπινιέρων: της Μονάδας Δυτών της Μεσσήνης (Messina) και της Μονάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Κοσέντσα (Cosenza).

Η ακτινογραφία του βυθού: Οι πληγές από την τράτα και ο διαχωρισμός του φορτίου

Από το 2025, βρίσκεται σε εξέλιξη η φωτογραμμετρική αποτύπωση και η επέκταση της επιστημονικής τεκμηρίωσης, δραστηριότητες που θεωρούνται απαραίτητες για τον προσδιορισμό της πραγματικής έκτασης του ναυαγίου και της ακριβούς κατανομής του φορτίου.

Οι έρευνες επιβεβαίωσαν την ύπαρξη δύο ξεχωριστών συγκεντρώσεων αμφορέων, οι οποίες απέχουν μεταξύ τους περίπου δέκα μέτρα.

Οι αρχαιολόγοι ερμηνεύουν ότι αυτός ο διαχωρισμός του φορτίου προκλήθηκε από ανθρώπινες δραστηριότητες που συνδέονται με την αλιεία με τράτα, μια δραστηριότητα η οποία έχει αλλοιώσει εν μέρει την αρχική διάταξη των καταλοιπότων.

Λόγω αυτής της συγκυρίας, και παρόλο που η διατήρηση επί τόπου (in situ) αποτελεί την προτιμώμενη λύση για τα βυθισμένα κατάλοιπα, όπως συνιστά η Σύμβαση της UNESCO του 2001 για την Προστασία της Υποβρύχιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η ιδιαίτερη διαμόρφωση της τοποθεσίας και ο πραγματικός κίνδυνος περαιτέρω αλλοίωσης οδήγησαν τους υπεύθυνους του έργου να επιλέξουν μια διαφορετική στρατηγική.

Η προτεινόμενη λύση προβλέπει την πλήρη ανάσυρση ολόκληρου του φορτίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη προστασία και συντήρησή του, και στη συνέχεια να προχωρήσει η απόδοσή του στο κοινό μέσω της έκθεσής του σε μουσεία ή κέντρα τεκμηρίωσης.

Το χρονοδιάγραμμα της ανάσυρσης και η επιστημονική εποπτεία του Υπουργείου

Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται επί του παρόντος σε εξέλιξη περιλαμβάνουν τη λεπτομερή επιθεώρηση της τοποθεσίας, την προετοιμασία ενός φωτογραμμετρικού μοντέλου υψηλής ανάλυσης, τη συστηματική ανάλυση των αμφορέων και την ανάκτηση αρχαιολογικών δειγμάτων που προορίζονται για επιστημονικές, αρχαιομετρικές και συντηρητικές δοκιμές.

Οι αναλύσεις είναι θεμελιώδεις για την κατανόηση της κατάστασης υποβάθμισης των υλικών, τον καθορισμό των διαδοχικών φάσεων ανάσυρσης και τη θέσπιση των καταλληλότερων πρωτοκόλλων συντήρησης για κάθε τύπο κεραμικής.

Το Υπουργείο Πολιτισμού τόνισε ότι όλες οι εργασίες εκτελούνται υπό την άμεση επίβλεψη της Εφορείας Αρχαιοτήτων, με στόχο τη μεγιστοποίηση των ανακτήσιμων πληροφοριών από ένα ναυάγιο που υπόσχεται να ρίξει φως στο εμπόριο οίνου της αρχαίας Μεγάλης Ελλάδας.