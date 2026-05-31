Ανατροπή στη Φυσική: Οι «σκουληκότρυπες» του Αϊνστάιν ίσως δεν είναι αυτό που νομίζαμε, σύμφωνα με μελέτη

Μια νέα μελέτη αναθεωρεί την έννοια της γέφυρας Αϊνστάιν-Ρόζεν, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για μια κοσμική «σκουληκότρυπα» αλλά για ένα μαθηματικό χαρακτηριστικό της δομής του χρόνου, που συνδέει δύο αντίθετες χρονικές κατευθύνσεις. Αυτή η ερμηνεία προσφέρει μια πιθανή λύση στο παράδοξο της πληροφορίας των μαύρων τρυπών και έχει ευρύτερες επιπτώσεις στην κατανόηση της Μεγάλης Έκρηξης και της φύσης του σύμπαντος.

Επανεξετάζοντας τον Αϊνστάιν: Γιατί οι κοσμικές «σήραγγες» ίσως είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Φωτογραφία: Pexels
  • Μια νέα μελέτη προτείνει ότι η περίφημη γέφυρα Αϊνστάιν–Ρόζεν δεν θα πρέπει να θεωρείται ως μια «κοσμική σήραγγα» ή σκουληκότρυπα που συνδέει μακρινά σημεία του σύμπαντος, όπως συχνά παρουσιάζεται. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η αρχική ιδέα των Άλμπερτ Αϊνστάιν και Νέιθαν Ρόζεν το 1935 αφορούσε κυρίως μια μαθηματική σύνδεση ανάμεσα σε δύο συμμετρικές κατευθύνσεις του χρόνου και όχι ένα φυσικό πέρασμα μέσα στον χωροχρόνο.
  • Η ομάδα του καθηγητή Enrique Gaztañaga υποστηρίζει ότι η σωστή ερμηνεία της γέφυρας απαιτεί να λαμβάνουμε υπόψη δύο χρονικές κατευθύνσεις: μία που κινείται προς το μέλλον και μία που κινείται προς το παρελθόν. Μέσα από αυτή την οπτική, η γέφυρα λειτουργεί ως στοιχείο της κβαντικής δομής του χωροχρόνου και όχι ως μέσο διαστρικών ταξιδιών.
  • Η προσέγγιση αυτή ενδέχεται να προσφέρει μια νέα λύση στο περίφημο παράδοξο της πληροφορίας των μαύρων τρυπών. Ενώ η ακτινοβολία Χόκινγκ φαίνεται να οδηγεί στην απώλεια πληροφοριών, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η πληροφορία δεν καταστρέφεται, αλλά παραμένει κρυμμένη στη χρονικά αντεστραμμένη συνιστώσα της κβαντικής κατάστασης.

Η έννοια της γέφυρας Αϊνστάιν-Ρόζεν γίνεται συχνά αντιληπτή ως μια κοσμική συντόμευση, παρόμοια με μια σήραγγα που συνδέει απομακρυσμένα σημεία στον χωροχρόνο.

Αν και αυτή η εικόνα αποτελεί συναρπαστικό υλικό για την επιστημονική φαντασία, μια νέα μελέτη δείχνει ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική φυσική πίσω από αυτή την έννοια.

Πρόσφατη έρευνα υποστηρίζει ότι η αρχική θεωρία της γέφυρας δεν αφορούσε μια σκουληκότρυπα, αλλά ένα μαθηματικό χαρακτηριστικό του τρόπου με τον οποίο είναι δομημένος ο χρόνος. Αυτή η νέα διαπίστωση θα μπορούσε να βοηθήσει στην επίλυση ενός επίμονου προβλήματος στη φυσική.

Η μελέτη, με επικεφαλής τον καθηγητή Enrique Gaztañaga από το Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ, μαζί με τους K. Sravan Kumar και João Marto, δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Classical and Quantum Gravity.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η γέφυρα λειτουργεί ως ένας μαθηματικός σύνδεσμος ανάμεσα σε δύο κατευθύνσεις του χρόνου, η μία εκ των οποίων κινείται προς τα εμπρός και η άλλη προς τα πίσω.

Η αρχική ιδέα των Αϊνστάιν και Ρόζεν

Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν και ο Νέιθαν Ρόζεν δεν πρότειναν ποτέ άμεσα μια συντόμευση στον χώρο στην αρχική τους θεωρία το 1935. Αντίθετα, μελετούσαν πώς συμπεριφέρονται τα κβαντικά πεδία σε συνθήκες ακραίας βαρύτητας.

Για να διατηρήσουν τη συνοχή των εξισώσεών τους, περιέγραψαν έναν σύνδεσμο ανάμεσα σε δύο αντίγραφα του χωροχρόνου που αποτελούν είδωλα, δηλαδή καθρέφτης, το ένα του άλλου.

Η ερμηνεία της σκουληκότρυπας προέκυψε πολύ αργότερα. Η γέφυρα στην αρχική ιδέα καταρρέει πολύ γρήγορα για να μπορέσει οτιδήποτε να ταξιδέψει μέσα από αυτήν, καθιστώντας την άχρηστη ως πέρασμα. Παρά ταύτα, η ιδέα ωενός πραγματικού τούνελ έγινε τελικά δημοφιλής.

Ο Gaztañaga και η ομάδα του επανεξέτασαν την αρχική ιδέα. Δεν βλέπουν τη γέφυρα ως ένα μονοπάτι μέσα στον χώρο, αλλά ως έναν μηχανισμό για το πώς λειτουργεί η κβαντομηχανική στον καμπυλωμένο χωροχρόνο.

Τα ευρήματά τους υποδηλώνουν ότι για να περιγράψουμε πλήρως τι συμβαίνει κοντά στις μαύρες τρύπες, πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις δύο κατευθύνσεις του χρόνου, και όχι μόνο εκείνη που κινείται προς τα εμπρός, την οποία βιώνουμε εμείς.

Επίλυση του παραδόξου της πληροφορίας των μαύρων τρυπών

Αυτή η ανακάλυψη είναι σημαντική για ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της φυσικής, γνωστό ως το «παράδοξο της πληροφορίας» των μαύρων τρυπών. Το 1974, ο Στίβεν Χόκινγκ (Stephen Hawking) απέδειξε ότι οι μαύρες τρύπες εκπέμπουν αργά θερμότητα και μπορούν τελικά να εξατμιστούν, καταστρέφοντας προφανώς κάθε πληροφορία σχετικά με την ύλη που έπεσε μέσα τους. Αυτό έρχεται σε άμεση αντίθεση με την βασική αρχή της κβαντομηχανικής ότι η πληροφορία δεν μπορεί να καταστραφεί.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι το παράδοξο προκύπτει μόνο όταν σκεφτόμαστε τις μαύρες τρύπες με βάση μία μόνο κατεύθυνση του χρόνου. Όταν συμπεριλάβουμε και τις δύο κατευθύνσεις στην κβαντική εικόνα, η πληροφορία παραμένει στον ορίζοντα γεγονότων, αντί να εξαφανίζεται.  Συνεχίζει να εξελίσσεται στο χρονικά αντεστραμμένο στοιχείο της κβαντικής κατάστασης. Εμείς δεν μπορούμε να το δούμε αυτό από τη δική μας οπτική γωνία, όμως η πληροφορία βρίσκεται ακόμα εκεί.

Πριν από τη Μεγάλη Έκρηξη

Οι προεκτάσεις αυτής της θεωρίας εκτείνονται πέρα από τις μαύρες τρύπες. Αν ο χρόνος έχει δύο αντικατοπτριζόμενες κατευθύνσεις σε κβαντικό επίπεδο, η Μεγάλη Έκρηξη (Big Bang) μπορεί να μην αποτελεί την απόλυτη αρχή. Αντίθετα, θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει μια κβαντική μετάβαση από ένα συστελλόμενο σύμπαν σε ένα διαστελλόμενο, το καθένα με τη δική του κατεύθυνση χρόνου.

Σε αυτή την περίπτωση, το σύμπαν μας θα μπορούσε να βρίσκεται στο εσωτερικό μιας μαύρης τρύπας που σχηματίστηκε σε ένα ακόμη μεγαλύτερο σύμπαν.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα καθιερωμένα μοντέλα δυσκολεύονται να εξηγήσουν την επίμονη ανισοτροπία στην κοσμική μικροκυματική ακτινοβολία υποβάθρου. Μοντέλα με αντικατοπτριζόμενα κβαντικά στοιχεία ταιριάζουν καλύτερα στα δεδομένα, αν και δεν επιβεβαιώνουν ακόμη τη θεωρία.

Η ομάδα του Gaztañaga δεν προτίθεται με αυτή τη μελέτη να αντικαταστήσει τη θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν ή την καθιερωμένη κβαντομηχανική. Αντίθετα, προτείνουν ότι και οι δύο ιδέες ενισχύονται όταν λάβουμε σοβαρά υπόψη την πλήρη, χρονικά ισορροπημένη δομή της κβαντομηχανικής.

Αυτό που πραγματικά περιγράφει η γέφυρα Αϊνστάιν-Ρόζεν ίσως να μην είναι μια συντόμευση μεταξύ γαλαξιών, αλλά ένα παράθυρο στην κρυμμένη δομή του ίδιου του χρόνου.

 

 

