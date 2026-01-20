Θα εξαφανιστεί η βαρύτητα από τη Γη στις 12 Αυγούστου; Η NASA αποκαλύπτει την αλήθεια πίσω από την εξωφρενική θεωρία συνωμοσίας

Οι υποστηρικτές θεωριών συνωμοσίας προσγειώθηκαν απότομα στην πραγματικότητα, αφού οι επιστήμονες της NASA κατέρριψαν έναν εξωφρενικό ισχυρισμό που ήθελε τη διαστημική υπηρεσία να αποκρύπτει πληροφορίες για ένα γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει εκατομμύρια θανάτους και τραυματισμούς.

Οι θιασώτες αυτής της αλλόκοτης θεωρίας πίστευαν ότι ένα «μυστικό» έγγραφο είχε διαρρεύσει τον Νοέμβριο του 2024, αποκαλύπτοντας το «Project Anchor» (Πρόγραμμα Άγκυρα) της NASA – ένα σχέδιο προετοιμασίας της Γης για ένα γεγονός καταστροφικό. Η υποτιθέμενη καταστροφή, όπως ισχυρίζονται, θα μπορούσε να οδηγήσει σε τουλάχιστον «40 εκατομμύρια θανάτους».

Η θεωρία υποστήριζε ότι στις 12 Αυγούστου αυτού του έτους, ακριβώς στις 14:33 GMT (16:33 ώρα Ελλάδος), η Γη θα χάσει τη βαρύτητά της για επτά δευτερόλεπτα. «Αν αυτό είναι ψεύτικο, τότε γιατί έχει ημερομηνία, όνομα προγράμματος και προϋπολογισμό;» αναρωτήθηκε ένας δύσπιστος χρήστης του X (πρώην Twitter).

Όπως, αποδεικνύεται ότι πρόκειται απλώς για άλλη μια περίπτωση κακόβουλης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς οι «ντετέκτιβ» του διαδικτύου δεν έχουν βρει κανένα ίχνος διαρροής εγγράφου ή αναφοράς στο «Project Anchor». Εν τω μεταξύ, οι ειδικοί της NASA έχουν επισημάνει ότι η ίδια η θεωρία καταδεικνύει μια θεμελιώδη παρανόηση για το πώς λειτουργεί η βαρύτητα.

Η προέλευση της θεωρίας συνομωσίας

Η προέλευση της θεωρίας παραμένει θολή, αν και μια από τις πρώτες γνωστές viral αναφορές προήλθε από τον λογαριασμό Instagram @mr_danya_of, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών σχετικά με τα υποτιθέμενα «89 εκατομμύρια δολάρια» που η NASA διέθεσε για το λεγόμενο «Project Anchor».

«Στις 12 Αυγούστου 2026, ο κόσμος θα χάσει τη βαρύτητά του για επτά δευτερόλεπτα. Η NASA το γνωρίζει. Προετοιμάζονται, αλλά δεν μας λένε το γιατί», είπαν χαρακτηριστικά.

«Καταστροφή υποδομών. Οικονομική κατάρρευση που θα διαρκέσει πάνω από δέκα χρόνια. Μαζικός πανικός», ισχυρίστηκαν, εκτιμώντας ότι 40 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη τη Γη θα πέθαιναν από πτώσεις.

Σύμφωνα με τη θεωρία, το φαινόμενο θα προκληθεί από τη «διασταύρωση βαρυτικών κυμάτων» που παράγονται κατά τη σύγκρουση μαύρων τρυπών.

Ωστόσο, ο λογαριασμός @mr_danya_of είναι πασίγνωστος για την παραγωγή εξ ολοκλήρου κατασκευασμένων ειδήσεων — αν και αυτό δεν εμπόδισε τα διάφορα «τρολ» του διαδικτύου να εμπλουτίσουν την εξωφρενική θεωρία του «Project Anchor», όπως ένας χρήστης που πρόσθεσε ότι «μια ολική έκλειψη Ηλίου θα περάσει πάνω από τον Αρκτικό Ωκεανό» την ίδια ακριβώς στιγμή.

Η διάψευση της NASA για την…απώλεια βαρύτητας στη Γη

Οι δημοσιογράφοι του Snopes επικοινώνησαν με τη NASA για απαντήσεις. «Η Γη δεν θα χάσει τη βαρύτητά της στις 12 Αυγούστου 2026», δήλωσε ένας εκπρόσωπος στον ιστότοπο επαλήθευσης γεγονότων.

Ο ειδικός προχώρησε παραδίδοντας στους αναγνώστες ένα βασικό μάθημα επιστήμης πάνω στη φυσική της βαρύτητας.

«Η βαρύτητα της Γης, ή η συνολική βαρυτική της δύναμη, καθορίζεται από τη μάζα της», συνέχισε. «Ο μόνος τρόπος για να χάσει η Γη τη βαρύτητά της θα ήταν αν το σύστημα της Γης —δηλαδή η συνδυασμένη μάζα του πυρήνα, του μανδύα, του φλοιού, των ωκεανών, των επίγειων υδάτων και της ατμόσφαιρας— έχανε τη μάζα του».

Ο Δρ. William Alston, ειδικός στις μαύρες τρύπες από το Πανεπιστήμιο του Hertfordshire, εξήγησε περαιτέρω στην Daily Mail ότι οι συγκρούσεις μαύρων τρυπών είναι «τόσο ασθενείς, που χρειάστηκε να κατασκευάσουμε τον πιο ευαίσθητο εξοπλισμό ανίχνευσης στον κόσμο για να τις δούμε», πόσο μάλλον για να νιώσουμε τον αντίκτυπό τους στη Γη.

«Αυτοί οι κυματισμοί [που προκαλούνται από τη σύγκρουση μαύρων τρυπών] περνούν τακτικά μέσα από τη Γη και μέσα από εμάς τους ίδιους, συμπιέζοντάς μας και τεντώνοντάς μας πολύ ανεπαίσθητα. Ωστόσο, αυτή η μεταβολή είναι τόσο μικρή —πολλές φορές μικρότερη από το μέγεθος ενός ατόμου— που περνά εντελώς απαρατήρητη».