Φρουροί της Επανάστασης: Έπληξαν την αεροπορική βάση από όπου ξεκίνησε η επίθεση των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν ότι έπληξαν μια αμερικανική αεροπορική βάση, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί νωρίτερα για την εξαπόλυση επίθεσης στο νησί Σιρίκ, που βρίσκεται στη νότια επαρχία Χορμοζγκάν του Ιράν, σύμφωνα με τα ειδησεογραφικα πρακτορεία Fars και Mehr.

Στην επίσημη ενημέρωση που μεταδόθηκε, οι IRGC ανέφεραν χαρακτηριστικά: «Μετά την επιθετικότητα του αμερικανικού στρατού εναντίον ενός πύργου επικοινωνιών στο νησί Σιρίκ στην επαρχία Χορμοζγκάν πριν από μία ώρα, τα μαχητικά της Αεροδιαστημικής Δύναμης των IRGC στόχευσαν την αεροπορική βάση από όπου προήλθε η επιθετικότητα και οι προβλεπόμενοι στόχοι καταστράφηκαν».

«Εάν η επιθετική ενέργεια επαναληφθεί, η αντίδραση θα είναι εντελώς διαφορετική ως προς την κλίμακα και τη φύση της, και η πλήρης ευθύνη για οποιαδήποτε τέτοια κλιμάκωση θα βαρύνει τις ΗΠΑ», προειδοποίησαν οι Φρουροί.

Σιγή ιχθύος για την τοποθεσία – Συναγερμός στο Κουβέιτ

Οι IRGC δεν διευκρίνισαν στην ανακοίνωσή τους την ακριβή γεωγραφική τοποθεσία της στρατιωτικής εγκατάστασης που στοχοποιήθηκε από τα ιρανικά μαχητικά.



Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή έρχεται σε άμεση συνάρτηση με πληροφορίες που είχαν γίνει γνωστές νωρίτερα, σύμφωνα με τις οποίες τα συστήματα αεράμυνας στο Κουβέιτ είχαν ενεργοποιηθεί, ενώ σειρήνες προειδοποίησης ηχούσαν σε ολόκληρη τη χώρα, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία για την επανέναρξη των συγκρούσεων στην περιοχή του Κόλπου.