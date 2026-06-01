Grand Hotel: Νέα σύγκρουση Αλίκης – Ρήγα

Στο νέο επεισόδιο της σειράς Grand Hotel, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές και οι ήρωες βρίσκονται αντιμέτωποι με δύσκολες αποφάσεις, επικίνδυνα σχέδια και έντονες συναισθηματικές συγκρούσεις. Η Αλίκη και ο Πέτρος αποφασίζουν να προχωρήσουν στον γάμο τους, παρά την ασφυκτική πίεση και τις απειλές που εξακολουθεί να ασκεί ο Ρήγας. Η σχέση τους δοκιμάζεται, όμως οι δυο τους δείχνουν αποφασισμένοι να παλέψουν για το κοινό τους μέλλον.

  • Μετά από μία πρόταση γάμου, η Αλίκη και ο Πέτρος αποφασίζουν να ενώσουν τις ζωές τους, αλλά η ένταση με τον Ρήγα κορυφώνεται, οδηγώντας την Αλίκη σε μια σκληρή σύγκρουση μαζί του.
  • Ο Άρης και η Θάλεια επιχειρούν να παγιδεύσουν τον Ρήγα με ένα ψεύτικο γράμμα που τον φέρνει αντιμέτωπο με επικίνδυνες αποκαλύψεις.
  • Ο Χατζημήτρος ελέγχει τη Μελίνα, ενώ ένα τηλεφώνημα από τον Βλάσση ταράζει τη Φρίντα και πυροδοτεί εξελίξεις που μπορεί να ανατρέψουν τα πάντα.

Όλες οι εξελίξεις στο “Grand Hotel” που έρχεται απόψε με νέο επεισόδιο.

Μετά από μία λίγο ανορθόδοξη πρόταση γάμου, η Αλίκη και ο Πέτρος αποφασίζουν να ενώσουν τις ζωές τους, αφήνοντας πίσω όσα τους ταλαιπώρησαν και τους πλήγωσαν, έτοιμοι να υποδεχτούν το παιδί τους και να ζήσουν την ευτυχία που τόσο καιρό στερήθηκαν. Ωστόσο, η ένταση με τον Ρήγα κορυφώνεται, όταν εκείνος προσπαθεί να ανοίξει ξανά τα παλιά μέτωπα, οδηγώντας την Αλίκη σε μια σκληρή σύγκρουση μαζί του.

Την ίδια στιγμή, ο Άρης και η Θάλεια επιχειρούν να παγιδέψουν τον Ρήγα με ένα ψεύτικο γράμμα που τον φέρνει αντιμέτωπο με επικίνδυνες αποκαλύψεις. Ο Χατζημήτρος ελέγχει κάθε κίνηση της Μελίνας και την κρατά εγκλωβισμένη σε μια σχέση φόβου από την οποία δεν μπορεί να ξεφύγει. Ο Ιορδάνης εξομολογείται με πόνο την αγάπη του στη Φρίντα, κρύβοντας την ενοχή του για το αμαρτωλό βράδυ που προηγήθηκε. Ένα τηλεφώνημα από τον Βλάσση, όμως, έρχεται να ταράξει την Φρίντα και πυροδοτεί εξελίξεις που μπορεί να ανατρέψουν τα πάντα.

