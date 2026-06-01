YFSF: Εντυπωσίασε ο Μέμος Μπεγνής ως Σοφία Αρβανίτη – Δείτε φωτό

Την παράσταση έκλεψε ο Μέμος Μπεγνής υποδυόμενος και τραγουδώντας σαν Σοφία Αρβανίτη στο Your Face Sounds Familiar του ΑΝΤ1 το βράδυ της Κυριακής.

Για δεύτερη φορά σαν γυναίκα στη σκηνή του YFSF ανέβηκε ο Μέμος Μπεγνής, το βράδυ της Κυριακής (31.05.2026), στο νέο επεισόδιο του σόου μεταμφιέσεων μέσα από το πρόγραμμα του ΑΝΤ1. Κι αυτό μιας και τώρα ο δημοφιλής ηθοποιός κλήθηκε να «ντυθεί» Σοφία Αρβανίτη.

Μας γύρισε πολλά χρόνια πίσω και ερμήνευσε την μεγάλη επιτυχία του Μιχάλη Ρακιντζή, «Μη μου μιλάς για καλοκαίρια», εντυπωσιάζοντας άπαντες στο νέο επεισόδιο του YFSF με την προσπάθειά του.

«Συνέτριψες τη φύση»

Μάλιστα, η Ρένα Μόρφη δεν σταμάτησε να εκφράζει με κινήσεις τη μεγάλη της έκπληξη για τον τρόπο με τον οποίο ο ταλαντούχος καλλιτέχνης προσέγγισε τόσο την φωνή όσο και την ευρύτερη σκηνική αίσθηση της γνωστής τραγουδίστριας.

«Έχω ψαρώσει τρομερά! Είναι απίστευτο! Συνέτριψες τη φύση, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν έχω λόγια γιατί νομίζω ότι βλέπουν όλοι ότι ήταν εξαιρετικά επιτυχημένο».

«Και φωνητικά ήταν τέλειο αλλά αυτή η κινησιολογία και όλο αυτό το λουκ ήταν ανατριχιαστικά», σημείωσε χαρακτηριστικά η γοητευτική ερμηνεύτρια και κριτής του YFSF.

«Μέμο, σαν καλλιτέχνης, να θεωρήσεις η αποψινή σου εμφάνιση είναι στην κορυφή. Δηλαδή είναι η μεγάλη σου στιγμή. Όλη η Ελλάδα είδε έναν καλλιτέχνη που πραγματικά καταφέρνει όλους τους στόχους του», υπογράμμισε, με τη σειρά του, ο Ρένος Χαραλαμπίδης απευθυνόμενος στον συνάδελφο του το βράδυ της Κυριακής.