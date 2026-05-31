Νίκος Απέργης: «Είχα δεχθεί μπούλινγκ για τα κιλά μου και στην αρχή με ενοχλούσε»

Συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» παραχώρησε ο Νίκος Απέργης, με αφορμή την καλοκαιρινή του συναυλία στον Πειραιά.

Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε μεταξύ άλλων για την αδυναμία που έχει στις επανεκτελέσεις τραγουδιών και για το μπούλινγκ που δέχθηκε στο παρελθόν για τα παραπανίσια του κιλά.

«Αγαπώ τις επανεκτελέσεις. Υπάρχουν και κακοπροαίρετα σχόλια κάποιων, που λένε “φτάνει με τις επανεκτελέσεις” και “μην κάνετε επανεκτελέσεις” αλλά εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να γίνονται γιατί περνάνε τα χρόνια. Υπάρχουν νέες γενιές ανθρώπων που καλό είναι να μαθαίνουν τα καλά τραγούδια, να τα φρεσκάρουμε και να συνεχίσουν να υπάρχουν στο πέρασμα των χρόνων» ανέφερε αρχικά ο Νίκος Απέργης.

«Στο ξεκίνημα μου είχα δεχθεί μπούλινγκ για τα κιλά μου. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή με ενοχλούσε, με ενοχλούσε αρκετά. Έκανα προσπάθειες να χάνω πιο εύκολα, με διάφορες διατροφές, μα το σκαρί μου είναι τέτοιο που πάντα θα έχω λίγα παραπάνω κιλά» εξομολογήθηκε.

«Όταν αυτό το δέχθηκα και το αποφάσισα, ότι έτσι είμαι… σε όποιον αρέσει» συμπλήρωσε ο Νίκος Απέργης.