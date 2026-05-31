Νίκος Απέργης: «Είχα δεχθεί μπούλινγκ για τα κιλά μου και στην αρχή με ενοχλούσε»

Ο Νίκος Απέργης μίλησε για την αδυναμία του στις επανεκτελέσεις τραγουδιών και αναφέρθηκε στο μπούλινγκ που δέχθηκε στο παρελθόν λόγω των κιλών του.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Νίκος Απέργης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Νίκος Απέργης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», μιλώντας μεταξύ άλλων για την αδυναμία που έχει στις επανεκτελέσεις τραγουδιών.
  • Ο γνωστός τραγουδιστής αποκάλυψε πως «στο ξεκίνημα μου είχα δεχθεί μπούλινγκ για τα κιλά μου» και ότι «στην αρχή με ενοχλούσε, με ενοχλούσε αρκετά».
  • Όπως εξομολογήθηκε, «όταν αυτό το δέχθηκα και το αποφάσισα, ότι έτσι είμαι… σε όποιον αρέσει» βρήκε την ηρεμία του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» παραχώρησε ο Νίκος Απέργης, με αφορμή την καλοκαιρινή του συναυλία στον Πειραιά.

Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε μεταξύ άλλων για την αδυναμία που έχει στις επανεκτελέσεις τραγουδιών και για το μπούλινγκ που δέχθηκε στο παρελθόν για τα παραπανίσια του κιλά.

«Αγαπώ τις επανεκτελέσεις. Υπάρχουν και κακοπροαίρετα σχόλια κάποιων, που λένε “φτάνει με τις επανεκτελέσεις” και “μην κάνετε επανεκτελέσεις” αλλά εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να γίνονται γιατί περνάνε τα χρόνια. Υπάρχουν νέες γενιές ανθρώπων που καλό είναι να μαθαίνουν τα καλά τραγούδια, να τα φρεσκάρουμε και να συνεχίσουν να υπάρχουν στο πέρασμα των χρόνων» ανέφερε αρχικά ο Νίκος Απέργης.

«Στο ξεκίνημα μου είχα δεχθεί μπούλινγκ για τα κιλά μου. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή με ενοχλούσε, με ενοχλούσε αρκετά. Έκανα προσπάθειες να χάνω πιο εύκολα, με διάφορες διατροφές, μα το σκαρί μου είναι τέτοιο που πάντα θα έχω λίγα παραπάνω κιλά» εξομολογήθηκε.

«Όταν αυτό το δέχθηκα και το αποφάσισα, ότι έτσι είμαι… σε όποιον αρέσει»  συμπλήρωσε ο Νίκος Απέργης.

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ