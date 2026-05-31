Dua Lipa – Callum Turner: Παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στο Λονδίνο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Η διάσημη τραγουδίστρια Dua Lipa και ο ηθοποιός Callum Turner παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στο Old Marylebone Town Hall του Λονδίνου, παρουσία στενών συγγενών και φίλων.

Η Dua Lipa και ο Callum Turner - Φωτογραφία: @dualipa/Instagram
  • Η Dua Lipa και Callum Turner παντρεύτηκαν στον Λονδίνο, ανταλλάσσοντας όρκους αγάπης σε μια ιδιωτική πολιτική τελετή.
  • Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Old Marylebone Town Hall, παρουσία στενών συγγενών και φίλων. Ακολουθεί πολυήμερη γαμήνια γιορτή στη Σικελία.
  • Η Dua Lipa επέλεξε ένα κομψό λευκό σύνολο με φούστα και φαρδύ καπέλο, ενώ ο Callum Turner εμφανίστηκε με σκούρο μπλε κοστούμι. Μετά την τελετή, οι νεόνυμφοι βγήκαν από το δημαρχείο καταχειροκροτούμενοι.

Η Dua Lipa και Callum Turner παντρεύτηκαν στον Λονδίνο, ανταλλάσσοντας όρκους αγάπης σε μια ιδιωτική πολιτική τελετή.

Η δημοφιλής τραγουδίστριας και ο σύντροφός της επέλεξαν το ιστορικό Old Marylebone Town Hall για να επισημοποιήσουν τη σχέση τους, παρουσία στενών συγγενών και φίλων, λίγες ημέρες πριν από τους εορτασμούς που έχουν προγραμματίσει στη Σικελία. Το ζευγάρι ετοιμάζει μια πολυήμερη γαμήλια γιορτή, όπου αναμένεται να βρεθούν συγγενείς, φίλοι και πρόσωπα από τον χώρο της διεθνούς showbiz.

Η Dua Lipa επέλεξε ένα κομψό λευκό σύνολο με φούστα, το οποίο συνδύασε με φαρδύ καπέλο, λευκές γόβες και μια εντυπωσιακή κίτρινη ανθοδέσμη, ενώ ο Callum Turner εμφανίστηκε με σκούρο μπλε κοστούμι.

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, οι νεόνυμφοι βγήκαν από το δημαρχείο καταχειροκροτούμενοι από τους καλεσμένους τους, ενώ φωτογραφίες τούς δείχνουν να περπατούν χαμογελαστοί ανάμεσα σε κομφετί.

