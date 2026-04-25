Dua Lipa: Οι φήμες για γάμο στο Παλέρμο τον Ιούνιο

Τον περασμένο Ιούλιο, η Dua Lipa μοιράστηκε μια σειρά από φωτογραφίες στο Instagram, ενώ βρισκόταν σε διακοπές στο Παλέρμο με τον Callum Turner, τον Βρετανό ηθοποιό με τον οποίο είχε αρραβωνιαστεί εβδομάδες νωρίτερα. Σε αυτές τις φωτογραφίες, το ζευγάρι έδειχνε λαμπερό ερωτευμένο ο ένας με τον άλλον αλλά και με την πρωτεύουσα της Σικελίας.

Υπήρχαν φωτογραφίες του ζευγαριού να περπατάει στα ζωντανά μπαρόκ σοκάκια της πόλης, να θαυμάζει τις τοιχογραφίες στην οροφή του εντυπωσιακού καθεδρικού ναού και να απολαμβάνει βόλτες με βάρκα στο ηλιοβασίλεμα. Σε μια άλλη, ο χαμογελαστός Τέρνερ κρατάει ένα ζευγάρι κανόλι γεμιστά με ρικότα, το σικελικό επιδόρπιο. Μια φωτογραφία μάλιστα απεικόνιζε τη λέξη «amore» γραμμένη σε έναν τοίχο.

Τώρα, κυκλοφορούν φήμες ότι το ζευγάρι μπορεί να παντρευτεί στο Παλέρμο αυτό το καλοκαίρι – πιθανώς τον Ιούνιο – και είναι απίθανο κάποιος να είναι πιο ενθουσιασμένος από τον Alessandro Minnone, τον ιδιοκτήτη του Colletti, ενός μπαρ στο κέντρο της πόλης από όπου η Dua Lipa δημοσίευσε φωτογραφίες της να ανακατεύει χαρτιά και να κρατάει ένα αναψυκτικό Campari όταν το ζευγάρι επισκέφθηκε την πόλη για ένα απεριτίφ.

«Ήταν τιμή μου που την καλωσόρισα στον χώρο μου», δήλωσε η Μινόνε στον Guardian, περιγράφοντας την Dua Lipa ως «έναν πολύ προσγειωμένο και ζεστό άνθρωπο».

«Όταν άκουσα τα νέα για τον πιθανό γάμο της εδώ στο Παλέρμο, ήταν υπέροχα. Ελπίζω να επιστρέψει στο μαγαζί μου. Αν δεν το κάνει, δεν πειράζει. Ως κάποιος από το Παλέρμο, μπορώ μόνο να νιώθω περήφανος που μια διεθνής σταρ όπως αυτή αποφάσισε να επιστρέψει και μάλιστα να παντρευτεί εδώ».

Οι φήμες

Οι εικασίες για τον γάμο του ζευγαριού έχουν ενταθεί από τότε που η εφημερίδα Giornale di Sicilia ισχυρίστηκε ότι είχε προσληφθεί ένας διοργανωτής γάμων για να προετοιμάσει τους εορτασμούς στο Παλέρμο, συμπεριλαμβανομένης της κράτησης ενός ολόκληρου ορόφου σουιτών στη Villa Igiea.

Μια πηγή στη Villa Igiea δήλωσε ότι ενώ τα δωμάτια για τους καλεσμένους του γάμου είχαν κρατηθεί, η ίδια η τελετή δεν θα πραγματοποιηθεί στον χώρο. Η πηγή ανέφερε επίσης ότι τα δωμάτια είχαν κρατηθεί για τον Ιούνιο, αντικρούοντας τις αναφορές ότι ο γάμος θα πραγματοποιηθεί 5-7 Σεπτεμβρίου.

Ένας εκπρόσωπος της Dua Lipa δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό, ούτε και η Alessandra Grillo, η φημολογούμενη διοργανώτρια γάμων που οργάνωσε τους εορτασμούς του 2018 στη Σικελία μεταξύ της Chiara Ferragni και του ράπερ Fedez, του πλέον πρώην συζύγου της.

Η 30χρονη τραγουδίστρια γνώρισε για πρώτη φορά τον 36χρονο Τέρνερ, έναν ηθοποιό που θεωρείται ευρέως ως ο επικρατέστερος για να υποδυθεί τον επόμενο Τζέιμς Μποντ, το 2023, αφού τους σύστησαν στο River Cafe στο δυτικό Λονδίνο. Αλλά το ζευγάρι δεν τα βρήκε παρά ένα χρόνο αργότερα, όταν οι δρόμοι τους διασταυρώθηκαν σε ένα εστιατόριο στο Λος Άντζελες.