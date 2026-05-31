Θεσσαλονίκη: Προσήχθη ο άνδρας που απειλούσε έξω από σπίτι κρατώντας αλυσοπρίονο

Αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα της Κυριακής στη περιοχή του Δρυμού στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας άνδρας με αλυσοπρίονο έκανε την εμφάνισή του έξω από σπίτι οικογένειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη θέα του άνδρα με το αλυσοπρίονο η μητέρα με τα ανήλικα παιδιά της κλειδώθηκαν στο σπίτι. kάτοικοι ειδοποίησαν την αστυνομία και άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Ο άνδρας, με καταγωγή από την Αλβανία, προσήχθη από την ΕΛ.ΑΣ. και μεταφέρθηκε στο Α.Τ. Ωραιοκάστρου. Το αλυσοπρίονο που κρατούσε δεν ήταν σε λειτουργεία ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και ένα μαχαίρι.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι που οδήγησαν τον άνδρα σε αυτή του την ενέργεια.