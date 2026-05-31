Τρόμος για έγκυο γυναίκα στη Λάρισα: Είδε ξαφνικά διαρρήκτη μέσα στο διαμέρισμά της – Της ζήτησε συγνώμη και τράπηκε σε φυγή

  • Τρόμο έζησε έγκυος γυναίκα στη Λάρισα την περασμένη Κυριακή (24/5), όταν αντίκρισε ξαφνικά διαρρήκτη μέσα στο διαμέρισμά της, την ώρα που μαζί της ήταν και το μικρό παιδί της.
  • Ο δράστης εισήλθε στο διαμέρισμα με κινηματογραφικό τρόπο, πηδώντας από ταράτσα σε ταράτσα και χρησιμοποιώντας σχοινί για να σκαρφαλώσει στο μπαλκόνι.
  • Η γυναίκα έβαλε τις φωνές, με τον διαρρήκτη να αιφνιδιάζεται, να της ζητά «συγγνώμη» και να τρέπεται σε φυγή. Η αστυνομία εξετάζει βιντεοληπτικό υλικό για τον εντοπισμό του.

Το τρόμο έζησε μια έγκυος γυναίκα στη Λάρισα, μέσα στο ίδιο της το σπίτι την περασμένη Κυριακή (24/5), όταν αντίκρισε ξαφνικά έναν άνδρα μέσα στο διαμέρισμά της, την ώρα που μαζί της ήταν και το μικρό παιδί της, ενώ ο σύζυγός της απουσίαζε.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ο διαρρήκτης, έφτασε στο διαμέρισμα, με κινηματογραφικό τρόπο, καθώς για να φτάσει στην συγκεκριμένη πολυκατοικία κοντά στο κέντρο της πόλης, πήδηξε από ταράτσα σε ταράτσα και όλα αυτά το πρωί, λίγο πριν ap;o τις 8 π.μ. Μάλιστα χρησιμοποίησε και σχοινί για να μπορέσει να σκαρφαλώσει στο μπαλκόνι και από την μπαλκονόπορτα εισήλθε εντός του συγκεκριμένου διαμερίσματος.

Η γυναίκα ξαφνικά τον είδε μπροστά της και έβαλε της φωνές, ο άνδρας που μάλλον δεν είχε υπολογίσει ότι το διαμέρισμα δεν ήταν άδειο, αιφνιδιάστηκε και εκείνος με τη σειρά του, άρχισε να ψελλίζει κάποιες λέξεις, όπως «συγγνώμη» και τρέχοντας έφυγε από την πόρτα…

Η γυναίκα άμεσα ειδοποίησε τις αρχές και τον σύζυγό της τρέμοντας, καθώς εκτός του ότι είναι έγκυος εντός του διαμερίσματος υπήρχε και το άλλο της παιδάκι.

Η αστυνομία εξετάζει βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα για να εντοπιστεί ο δράστης.

