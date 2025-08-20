Πέθανε διάσημος TikToker σε ηλικία 47 ετών – «Έβλεπα τα βίντεό σου και μου έφτιαχνες τη διάθεση»

Ο κόσμος του TikTok θρηνεί την απώλεια ενός από τους πιο αγαπημένους του δημιουργούς περιεχομένου, καθώς ο Αμερικανός John Crawley, ευρέως γνωστός ως «KingBeardX», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 47 ετών.

Την τραγική είδηση ανακοίνωσε ο φίλος του και πρώην συνεργάτης του σε podcast, Anthony Caruso, την Τρίτη 19 Αυγούστου μέσω μιας σελίδας GoFundMe που είχε δημιουργήσει για τον διάσημο TikTok κωμικό νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Όπως έγραψε ο Caruso: «Λυπάμαι πολύ που πρέπει να σας ανακοινώσω τα κακά νέα, αλλά ο Pimpmunkx (KingBeardX) απεβίωσε χθες. Ευχαριστώ όλους όσοι έχουν στηρίξει μέχρι τώρα τη συγκέντρωση χρημάτων».

«Η μητέρα του μου είπε να σας ευχαριστήσω όλους. Η συγκέντρωση χρημάτων θα συνεχιστεί για να βοηθήσουμε στις ταφικές δαπάνες/να στηρίξουμε τη μητέρα του John», πρόσθεσε.

Ο Crawley, που είχε συγκεντρώσει πάνω από 3,5 εκατομμύρια followers σε TikTok και Instagram, είχε μεταβεί νωρίτερα αυτόν τον μήνα στο North Mississippi Medical Center στο Tupelo, λόγω αναπνευστικών προβλημάτων.



Η κατάσταση της υγείας του περιγράφονταν ως «πολύ ασταθής», σύμφωνα με τη σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η οικογένεια του Crawley ζήτησε από τον Caruso να τους βοηθήσει να ξεκινήσουν τη συγκέντρωση χρημάτων για τα ιατρικά έξοδα του TikTok σταρ, καθώς δεν διέθετε ασφάλιση υγείας.

Ο Caruso εξήγησε περίπου δύο εβδομάδες πριν από τον ξαφνικό θάνατο του Crawley: «Ο John είναι ο κύριος πάροχος [χρημάτων] για την οικογένειά του και δυστυχώς δεν έχει ιατρική ασφάλιση. Η κατάστασή του είναι πολύ ασταθής και όλοι ανησυχούμε γι’ αυτόν».

Η νεκρολογία του Crawley στην ιστοσελίδα του Glenfield Funeral Home επιβεβαίωσε ότι ο αγαπημένος δημιουργός περιεχομένου απεβίωσε στις 18 Αυγούστου στο North Mississippi Medical Center στο Tupelo.

Πολλοί από τους θαυμαστές του τίμησαν τη μνήμη του στην σελίδα της νεκρολογίας. «Αυτό είναι εξαιρετικά λυπηρό», έγραψε ένας.

«Τα συλλυπητήριά μου στους φίλους και την οικογένειά του. Μου άρεσε να βλέπω τα βίντεό του. Πάντα με έκανε να γελάω. Αναπαύσου εν ειρήνη φίλε».



Ένας άλλος πρόσθεσε: «Τον έβλεπα στο TikTok και πάντα με έκανε να γελάω! Ας αναπαυθεί εν ειρήνη! Στέλνω θετική ενέργεια στην οικογένεια».

«Αυτός ο άνθρωπος ήταν τόσο γλυκός στα social media! Ήταν τόσο αστείος. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του!» έγραψε ένας τρίτος.



«Πάντα μου έφτιαχνες τη μέρα, ακόμα και όταν περνούσα πολύ άσχημα», πρόσθεσε ένας ακόμη συντετριμμένος θαυμαστής.

«Έβλεπα τα βίντεό σου και μου έφτιαχνες τη διάθεση. Θα μας λείψεις πολύ. Οι προσευχές και τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά σου».