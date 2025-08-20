Fipster: Δημιούργησε την ελληνική εκδοχή του trend της Hailey Bieber – Με χωριάτικη στο τζακούζι

Τέλη Μαΐου η Hailey Bieber είχε ανεβάσει ένα βίντεό της στο TikTok, στο οποίο έτρωγε σούσι φορώντας μία μάσκα στο πρόσωπό της. Αμέσως εκατοντάδες χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης απ’ όλο τον κόσμο, έκαναν παρόμοιες αναρτήσεις προσπαθώντας να καταλάβουν το πώς το μοντέλο και επιχειρηματίας απόλαυσε το γεύμα της, χωρίς να λερωθεί και να κουνηθεί το προϊόν ομορφιάς από πάνω της.

Μάλιστα, όλα δείχνουν πως η Hailey Bieber θα εκμεταλλευτεί το trend που δημιούργησε, φτιάχνοντας μία δική της μάσκα.

Σε ένα βίντεο που ανέβασε στην ίδια πλατφόρμα, πριν από λίγες ημέρες, η επιχειρηματίας, η οποία έχει την δική της εταιρεία με προϊόντα ομορφιάς, φοράει και πάλι μία μάσκα ενώ τρώει και στη λεζάντα έχει γράψει: «Δημιουργώντας μια υφασμάτινη μάσκα με την οποία θα μπορείτε να φάτε εύκολα, μην ανησυχείτε κορίτσια».

Με χωριάτικη η ελληνική εκδοχή του Fipster

Ο Fipster με μία νέα ανάρτησή του στο TikTok, δημιούργησε την ελληνική εκδοχή του trend της Hailey Bieber.

Στο βίντεο που ανέβασε στο γνωστό μέσο κοινωνικής δικτύωσης, βλέπουμε τον Fipster μέσα σε ένα τζακούζι, ενώ φοράει και μία υφασμάτινη μάσκα.

Ο διάσημος influencer, προσπαθεί να φάει την χωριάτικη σαλάτα του φορώντας το προϊόν ομορφιάς, χωρίς όμως να τα καταφέρνει ιδιαίτερα.

«Καμία εκδίκηση, απλά χάνεις αυτό από τη ζωή σου», έχει γράψει στο βίντεό του. Ακόμα στη λεζάντα αναφέρει: «Ποια Hailey;».