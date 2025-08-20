Fipster: Δημιούργησε την ελληνική εκδοχή του trend της Hailey Bieber – Με χωριάτικη στο τζακούζι

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Hailey Bieber Fipster

Τέλη Μαΐου η Hailey Bieber είχε ανεβάσει ένα βίντεό της στο TikTok, στο οποίο έτρωγε σούσι φορώντας μία μάσκα στο πρόσωπό της. Αμέσως εκατοντάδες χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης απ’ όλο τον κόσμο, έκαναν παρόμοιες αναρτήσεις προσπαθώντας να καταλάβουν το πώς το μοντέλο και επιχειρηματίας απόλαυσε το γεύμα της, χωρίς να λερωθεί και να κουνηθεί το προϊόν ομορφιάς από πάνω της.

Μάλιστα, όλα δείχνουν πως η Hailey Bieber θα εκμεταλλευτεί το trend που δημιούργησε, φτιάχνοντας μία δική της μάσκα.

Σε ένα βίντεο που ανέβασε στην ίδια πλατφόρμα, πριν από λίγες ημέρες, η επιχειρηματίας, η οποία έχει την δική της εταιρεία με προϊόντα ομορφιάς, φοράει και πάλι μία μάσκα ενώ τρώει και στη λεζάντα έχει γράψει: «Δημιουργώντας μια υφασμάτινη μάσκα με την οποία θα μπορείτε να φάτε εύκολα, μην ανησυχείτε κορίτσια».

@haileybieberand I’m just in my room like this..♬ I’m Not a Girl, Not Yet a Woman – Britney Spears

@haileybiebercreating a sheet mask you can easily eat with don’t worry girls 🧍🏼‍♀️♬ Original Sound – Unknown

Με χωριάτικη η ελληνική εκδοχή του Fipster

Ο Fipster με μία νέα ανάρτησή του στο TikTok, δημιούργησε την ελληνική εκδοχή του trend της Hailey Bieber.

Στο βίντεο που ανέβασε στο γνωστό μέσο κοινωνικής δικτύωσης, βλέπουμε τον Fipster μέσα σε ένα τζακούζι, ενώ φοράει και μία υφασμάτινη μάσκα.

Ο διάσημος influencer, προσπαθεί να φάει την χωριάτικη σαλάτα του φορώντας το προϊόν ομορφιάς, χωρίς όμως να τα καταφέρνει ιδιαίτερα.

«Καμία εκδίκηση, απλά χάνεις αυτό από τη ζωή σου», έχει γράψει στο βίντεό του. Ακόμα στη λεζάντα αναφέρει: «Ποια Hailey;».

@fipsterrHailey who?♬ πρωτότυπος ήχος – Bloody Hawk

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν τρώτε κολοκύθια τακτικά;

Ο σύζυγος της την κατηγορούσε για απιστία, τελικά ήταν σύμπτωμα όγκου στον εγκέφαλο – Πώς οδηγήθηκε στη διάγνωση ο 55χρονος...

Έλεγχοι σε influencers: Αλγόριθμοι και τεχνητή νοημοσύνη τα «δίχτυα» για αδήλωτα εισοδήματα

ΗΠΑ: Προσθέτουν άλλες 407 κατηγορίες προϊόντων στη λίστα δασμών χάλυβα και αλουμινίου

Αυτός είναι ο λόγος που ο Βλαντίμιρ Πούτιν περπατάει πάντα με το ένα χέρι «κολλημένο»

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα αγόρι σε ένα ενυδρείο σε 18 δευτερόλεπτα
περισσότερα
08:11 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Αλέξανδρος Κοψιάλης: Το «θαλάσσιο κυνηγητό» με τα γουρουνάκια στην Άτοκο – «Λογικά δεν φοβήθηκα»

Viral έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες τα γουρουνάκια που ζουν στην Άτοκο, τα οποία κολυμπού...
07:44 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Super Κική: Ο ήχος που την τρόμαξε μέσα στο βράδυ – «Έβγαλα βίντεο γιατί φοβόμουν να γυρίσω να δω»

Η Super Κική στη διάρκεια της ημέρας συνηθίζει να ανεβάζει διάφορα Instagram stories, μέσα από...
04:40 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Μαντόνα: Γιόρτασε τα 67α γενέθλια της στην Ιταλία με τον 29χρονο σύντροφό της και τις κόρες της

Η Μαντόνα γιόρτασε τα 67α γενέθλιά της στην Ιταλία, έχοντας στο πλευρό της τον 29χρονο σύντροφ...
04:25 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Αργύρης Πανταζάρας: Φωτογράφισε τη σύζυγό του Σίσσυ Τουμάση, χωρίς μαγιό

Ο Αργύρης Πανταζάρας και η Σίσσυ Τουμάση περνούν τις καλοκαιρινές τους στιγμές στη Μαγνησία, μ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο