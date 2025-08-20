Super Κική: Ο ήχος που την τρόμαξε μέσα στο βράδυ – «Έβγαλα βίντεο γιατί φοβόμουν να γυρίσω να δω»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Super Κική
Φωτογραφία: Instagram/super_kikii

Η Super Κική στη διάρκεια της ημέρας συνηθίζει να ανεβάζει διάφορα Instagram stories, μέσα από τα οποία οι ακόλουθοί της παίρνουν μία γεύση από την καθημερινότητά της. Πριν από λίγες ώρες, η «influencer των φτωχών», όπως αυτοαποκαλείται, δημοσίευσε ένα βίντεο που τράβηξε το βράδυ της Δευτέρας (18/8) τρομαγμένη.

Σε αυτό την βλέπουμε να είναι ξαπλωμένη στο κρεβάτι της και εμφανώς αναστατωμένη να προσπαθεί να καταλάβει τραβώντας βίντεο, αν βρίσκεται κάποιος από πίσω της, λόγω ενός περίεργου ήχου που ακουγόταν.

Απ’ ότι φαίνεται όμως, ο έντονος αυτός ήχος ήταν από το σκυλάκι της, τον Τάσο, ο οποίος κοιμόταν μαζί της και ροχάλιζε.

«Χθες το βράδυ χέ@@@@α πάνω μου και δεν ήμουν σίγουρη αν ακούγετε από τον Τάσο αυτό! Και έβγαλα βίντεο γιατί φοβόμουν να γυρίσω να δω», έγραψε η Super Κική στο Instagram story της.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέες οδηγίες για την υπέρταση: Τι αλλάζει το 2025 για τη διάγνωση, τη θεραπεία και τις πιθανές επιπλοκές

3 απίθανα σημεία στο σπίτι που μπορείτε να καθαρίσετε με την οδοντόκρεμα

Έλεγχοι σε influencers: Αλγόριθμοι και τεχνητή νοημοσύνη τα «δίχτυα» για αδήλωτα εισοδήματα

ΗΠΑ: Προσθέτουν άλλες 407 κατηγορίες προϊόντων στη λίστα δασμών χάλυβα και αλουμινίου

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα αγόρι σε ένα ενυδρείο σε 18 δευτερόλεπτα

Apple: Τρεις ασυνήθιστες ανακοινώσεις προϊόντων που περιμένουμε αυτό το φθινόπωρο
περισσότερα
04:40 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Μαντόνα: Γιόρτασε τα 67α γενέθλια της στην Ιταλία με τον 29χρονο σύντροφό της και τις κόρες της

Η Μαντόνα γιόρτασε τα 67α γενέθλιά της στην Ιταλία, έχοντας στο πλευρό της τον 29χρονο σύντροφ...
04:25 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Αργύρης Πανταζάρας: Φωτογράφισε τη σύζυγό του Σίσσυ Τουμάση, χωρίς μαγιό

Ο Αργύρης Πανταζάρας και η Σίσσυ Τουμάση περνούν τις καλοκαιρινές τους στιγμές στη Μαγνησία, μ...
01:25 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Μαρία Κορινθίου: Νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ιταλία με τον νέο της σύντροφο – «Ο καπετάνιος μου…»

Στιγμιότυπα από τις διακοπές της στην Ιταλία μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ακόλο...
00:40 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Παρασκευή Κερασιώτη: Η αντίδρασή της σε σχόλιο που δέχτηκε – «Να ασχολούμαστε με τη δική μας ζωή, όχι με του άλλου»

Η Παρασκευή Κερασιώτη, η πρώην παίκτρια του GNTM που περιμένει το πρώτο της παιδί, θέλησε να α...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο