Super Κική: Ο ήχος που την τρόμαξε μέσα στο βράδυ – «Έβγαλα βίντεο γιατί φοβόμουν να γυρίσω να δω»

Η Super Κική στη διάρκεια της ημέρας συνηθίζει να ανεβάζει διάφορα Instagram stories, μέσα από τα οποία οι ακόλουθοί της παίρνουν μία γεύση από την καθημερινότητά της. Πριν από λίγες ώρες, η «influencer των φτωχών», όπως αυτοαποκαλείται, δημοσίευσε ένα βίντεο που τράβηξε το βράδυ της Δευτέρας (18/8) τρομαγμένη.

Σε αυτό την βλέπουμε να είναι ξαπλωμένη στο κρεβάτι της και εμφανώς αναστατωμένη να προσπαθεί να καταλάβει τραβώντας βίντεο, αν βρίσκεται κάποιος από πίσω της, λόγω ενός περίεργου ήχου που ακουγόταν.

Απ’ ότι φαίνεται όμως, ο έντονος αυτός ήχος ήταν από το σκυλάκι της, τον Τάσο, ο οποίος κοιμόταν μαζί της και ροχάλιζε.

«Χθες το βράδυ χέ@@@@α πάνω μου και δεν ήμουν σίγουρη αν ακούγετε από τον Τάσο αυτό! Και έβγαλα βίντεο γιατί φοβόμουν να γυρίσω να δω», έγραψε η Super Κική στο Instagram story της.