Αργύρης Πανταζάρας: Φωτογράφισε τη σύζυγό του Σίσσυ Τουμάση, χωρίς μαγιό

Ο Αργύρης Πανταζάρας και η Σίσσυ Τουμάση περνούν τις καλοκαιρινές τους στιγμές στη Μαγνησία, με τον ηθοποιό να απαθανατίζει την αγαπημένη του σε μια φωτογραφία που τράβηξε τα βλέμματα.

Το στιγμιότυπο δημοσιεύτηκε από τον ίδιο στο Instagram, όπου η Σίσσυ Τουμάση ποζάρει χωρίς μαγιό, με φυσικότητα και γοητεία, έχοντας φόντο το βραχώδες τοπίο της παραλίας. Η εικόνα αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο γνωστός ηθοποιός μοιράζεται προσωπικές πτυχές της ζωής του.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο Αργύρης Πανταζάρας είχε αναφερθεί στη σημασία που έχει για εκείνον η έννοια της δέσμευσης. Όπως είχε πει: «Ταξιδέψαμε, πήραμε την οικογένεια και τους κάναμε ένα δώρο ταξίδι, γυρίσαμε παντρεμένοι. Σε μια εποχή που όλοι φοβούνται τη δέσμευση, φοβούνται τους γάμους, τις τελετές, για μένα σημαίνει πως για να το κάνεις αυτό γιορτάζεις την ένωση, την δέσμευση και δεσμεύομαι απέναντί σου όσο πάει. Άλλο δεσμευμένος και άλλο δέσμιος».