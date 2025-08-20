Γιώργος Αγγελόπουλος: «Έμεινε» με την έκπληξη για τα γενέθλια του – «Έχετε όλοι πρόβλημα»

Γιώργος Αγγελόπουλος: «Έμεινε» με την έκπληξη για τα γενέθλια του – «Έχετε όλοι πρόβλημα»

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος έζησε μια ιδιαίτερη στιγμή στα γενέθλιά του, όταν οι κοντινοί του φίλοι, μαζί με τη σύζυγό του Δήμητρα Βαμβακούση, του ετοίμασαν μια εντυπωσιακή έκπληξη.

Ο γνωστός παρουσιαστής και πρώην παίκτης του Survivor βρισκόταν στη Σκιάθο, στη σχολή θαλάσσιων σπορ, όταν ξαφνικά οι φίλοι του εμφανίστηκαν κρατώντας μια τούρτα και τραγουδώντας το «Χρόνια Πολλά». Ο ίδιος, εμφανώς αιφνιδιασμένος, δεν έκρυψε την απορία του και ρώτησε: «Τι είναι αυτό;». Η παρέα του του απάντησε με χαμόγελο: «Χρόνια πολλά! Ξαναγεννήθηκες όταν γνωριστήκατε με τη Δήμητρα».

Η αντίδραση του Αγγελόπουλου ήταν άμεση και γεμάτη χιούμορ, αφού απευθυνόμενος στους φίλους του είπε γελώντας: «Έχετε όλοι πρόβλημα!». Η τούρτα που του πρόσφεραν ήταν μια ξεχωριστή παραλλαγή του κλασικού μπανόφι, με το όνομα «Danoffee», εμπνευσμένη από το παρατσούκλι του «Ντάνος».

