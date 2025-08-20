Wall Street Journal: Ο Έλον Μασκ φρενάρει σιωπηλά τα σχέδια για τη δημιουργία πολιτικού κόμματος

Enikos Newsroom

διεθνή

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, φρενάρει σιωπηλά τα σχέδιά του για τη δημιουργία ενός τρίτου πολιτικού κόμματος. Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα The Wall Street Journal, ο Μασκ ενημέρωσε τους στενούς του συνεργάτες ότι θέλει να επικεντρωθεί στις εταιρείες του και να αποφύγει τυχόν ρήξεις με ισχυρούς Ρεπουμπλικάνους.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Μασκ εξετάζει ακόμη το ενδεχόμενο να διαθέσει μέρος από την τεράστια περιουσία του για να στηρίξει τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, εάν εκείνος αποφασίσει να είναι υποψήφιος για την προεδρία το 2028. Την πληροφορία αυτή μετέφεραν στην εφημερίδα άτομα που γνωρίζουν καλά το ζήτημα.

Το Reuters ανέφερε ότι δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσει άμεσα την είδηση.

