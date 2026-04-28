Ο ποιοτικός ύπνος μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο πνευμονίας, σύμφωνα με μελέτη

Η ποιότητα του ύπνου δεν επηρεάζει μόνο τη διάθεση και τα επίπεδα ενέργειας της επόμενης ημέρας. Σύμφωνα με νέα μελέτη, φαίνεται ότι συνδέεται και με την ικανότητα του οργανισμού να αμύνεται απέναντι σε σοβαρές λοιμώξεις, όπως η πνευμονία.

Μελέτη δείχνει ότι ο ποιοτικός ύπνος μπορεί να μειώσει έως και 26% τον κίνδυνο πνευμονίας

Μια συνολική αξιολόγηση του «υγιεινού ύπνου» —που λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τη διάρκεια αλλά και την ποιότητα και τη σταθερότητα των συνηθειών— φαίνεται να συνδέεται με σημαντικά μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης πνευμονίας, σύμφωνα με νέα μακροχρόνια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Open Forum Infectious Diseases.

Στο πλαίσιο της προοπτικής ανάλυσης, ερευνητές από την Κίνα ανέλυσαν δεδομένα υγείας 361.589 ενηλίκων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα άτομα με τα πιο υγιή πρότυπα ύπνου εμφάνισαν 26% χαμηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν πνευμονία μέσα σε μια περίοδο παρακολούθησης περίπου 13 ετών, σε σύγκριση με όσους είχαν τις χαμηλότερες βαθμολογίες ύπνου.

Ο κίνδυνος πνευμονίας μειώνεται καθώς βελτιώνεται η ποιότητα του ύπνου

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν πέντε χαρακτηριστικά ύπνου για να καθορίσουν μια συνολική βαθμολογία από το 0 έως το 5:

Διάρκεια ύπνου

Χρονότυπος (αν κάποιος είναι «πρωινός» ή «βραδινός» τύπος)

Συμπτώματα αϋπνίας

Ροχαλητό

Υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε κατηγορίες:

κακός (0-1),

ενδιάμεσος (2-3) και

υγιής (4-5) ύπνος.

Κατά την περίοδο της μελέτης, 20.116 συμμετέχοντες (5,6%) εμφάνισαν πνευμονία. Τα ευρήματα έδειξαν ότι ο κίνδυνος μειωνόταν όσο βελτιωνόταν ο ύπνος. Όσοι είχαν το πιο υγιές προφίλ ύπνου διέτρεχαν τον χαμηλότερο κίνδυνο, ενώ εκείνοι με τη χαμηλότερη βαθμολογία είχαν τις περισσότερες πιθανότητες νόσησης.

Ποιοι παράγοντες κάνουν τη διαφορά

Η έρευνα υποδηλώνει ότι διαφορετικές πτυχές του ύπνου επηρεάζουν τον κίνδυνο αναπνευστικών λοιμώξεων με συγκεκριμένους τρόπους:

Τα άτομα που δεν ένιωθαν συχνά υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας είχαν 21% λιγότερες πιθανότητες για πνευμονία.

Όσοι δεν αντιμετώπιζαν συχνά συμπτώματα αϋπνίας είχαν 12% χαμηλότερο κίνδυνο.

Το να είναι κάποιος «πρωινός τύπος» συνδέθηκε επίσης με χαμηλότερο κίνδυνο κατά 7%.

Επενδύοντας σε έναν ποιοτικό ύπνο δεν βελτιώνεται μόνο η διάθεση, αλλά δημιουργείται και μια ισχυρή ασπίδα προστασίας για το αναπνευστικό μας σύστημα.

Ανακαλύπτοντας την «χρυσή τομή» στη διάρκεια του ύπνου

Η διάρκεια του ύπνου αποδείχθηκε καθοριστική. Ο χαμηλότερος κίνδυνος εμφάνισης πνευμονίας παρατηρήθηκε σε άτομα που κοιμούνται επτά έως οκτώ ώρες ανά νύχτα. Αντίθετα, ο ύπνος λιγότερο από επτά ώρες ή περισσότερο από οκτώ ώρες συνδέθηκε με υψηλότερο κίνδυνο, σχηματίζοντας ένα μοτίβο σχήματος “U”. Αξιοσημείωτο είναι ότι το ροχαλητό δεν φάνηκε να επηρεάζει τον κίνδυνο πνευμονίας.

Η σύνδεση μεταξύ του ποιοτικού ύπνου και του χαμηλότερου κινδύνου πνευμονίας ήταν πιο έντονη σε ενήλικες κάτω των 60 ετών και στις γυναίκες. Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι οι νεότεροι ενήλικες παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανοσολογική ανταπόκριση στις διακυμάνσεις του ύπνου πριν από την έναρξη της ανοσογήρανσης (τη σταδιακή εξασθένηση του ανοσοποιητικού λόγω ηλικίας). Επίσης, η σχέση μεταξύ των διαταραχών ύπνου και των φλεγμονωδών αντιδράσεων φαίνεται να είναι ισχυρότερη στις γυναίκες.

Η ερευνητική ομάδα δεν βρήκε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι παράγοντες όπως το σωματικό βάρος, το κάπνισμα, η άσκηση, η ποιότητα της διατροφής ή η ύπαρξη πολλαπλών προβλημάτων υγείας μεταβάλλουν τη σχέση μεταξύ ύπνου και κινδύνου πνευμονίας.

Πώς ο κακός ύπνος εξασθενεί το ανοσοποιητικό

Ο ύπνος παίζει κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης, ο διαταραγμένος ή ανεπαρκής ύπνος έχει συνδεθεί με:

Εξασθενημένη ανοσολογική απόκριση.

Αλλοιωμένα σήματα φλεγμονής.

Μειωμένη ικανότητα καταπολέμησης λοιμώξεων.

Όλα τα παραπάνω μπορούν να αυξήσουν την ευπάθεια σε αναπνευστικές ασθένειες, όπως η πνευμονία.

Περιορισμοί και συμπεράσματα της μελέτης

Η μελέτη είχε ορισμένους περιορισμούς, καθώς τα δεδομένα για τον ύπνο βασίστηκαν σε προσωπικές αναφορές των συμμετεχόντων, ενώ παρέμεναν άγνωστοι παράγοντες όπως η κατάσταση εμβολιασμού.

Ωστόσο, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι, αν και τα ευρήματα δεν αποτελούν απόδειξη ότι η αλλαγή του ύπνου μειώνει αυτόματα τον κίνδυνο, υποδηλώνουν ότι η πολυδιάστατη αξιολόγηση του ύπνου μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά στους καθιερωμένους παράγοντες κινδύνου. Αυτό βοηθά στον εντοπισμό ατόμων που διατρέχουν δυνητικά υψηλότερο κίνδυνο για λοιμώξεις του αναπνευστικού.