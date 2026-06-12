«ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»: Νέα φάση του προγράμματος από τον Σεπτέμβριο 2026 έως το 2030

Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» περνά από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 σε νέα φάση, με το υπουργείο Υγείας να σημειώνει σε ανακοίνωσή του ότι οι δράσεις δωρεάν προληπτικών εξετάσεων θα συνεχιστούν με την έκδοση νέων παραπεμπτικών και με ορίζοντα το τέλος του 2030, μετά την ολοκλήρωση του τρέχοντος κύκλου που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας ο τρέχων κύκλος του Προγράμματος, ο οποίος χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2026. Στη συνέχεια, έως τις 31 Αυγούστου 2026, θα ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διοικητικές, οικονομικές και τεχνικές διαδικασίες κλεισίματος των έργων και δράσεων που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Για τον λόγο αυτό: Όλα τα παραπεμπτικά που έχουν ήδη εκδοθεί στο πλαίσιο του τρέχοντος κύκλου του ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ θα εκτελούνται έως και τις 30 Ιουνίου 2026.

«Καλούμε τους πολίτες που έχουν λάβει παραπεμπτικό να μην αναβάλουν τις εξετάσεις τους και να προγραμματίσουν άμεσα το ραντεβού τους σε συνεργαζόμενο πάροχο.

Ενημερώνουμε επίσης τους συνεργαζόμενους παρόχους υπηρεσιών υγείας να συνεχίσουν κανονικά την εξυπηρέτηση των πολιτών έως τις 30 Ιουνίου 2026 και να ολοκληρώσουν έγκαιρα όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες εκτέλεσης και καταχώρισης των εξετάσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα λάβουν» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Θέλουμε να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι: Το ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ συνεχίζεται. Το ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ περνά στη νέα του φάση από την 1 Σεπτέμβριου. Σε συνέχεια των πρόσφατων ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της δέσμευσης του Υπουργείου Υγείας, οι δράσεις του ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ θα ξεκινήσουν εκ νέου από την 1η Σεπτεμβρίου 2026, με την έκδοση νέων παραπεμπτικών και θα συνεχιστούν έως το τέλος του 2030. Η πρόληψη γίνεται πλέον μόνιμη Εθνική Πολιτική. Στόχος μας είναι κάθε πολίτης, όπου κι αν ζει, όποιο κι αν είναι το εισόδημά του, ασφαλισμένος ή ανασφάλιστος, να έχει πρόσβαση σε δωρεάν, οργανωμένες και αξιόπιστες προληπτικές εξετάσεις. Γιατί κάθε άνθρωπος έχει μία ζωή» αναφέρει το υπουργείο Υγείας.