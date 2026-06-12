«ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»: Νέα φάση του προγράμματος από τον Σεπτέμβριο 2026 έως το 2030

Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», μια σημαντική μεταρρύθμιση στη Δημόσια Υγεία, προσφέρει οργανωμένες, ψηφιακές και δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στους πολίτες. Ενώ ο τρέχων κύκλος ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2026, το πρόγραμμα θα συνεχιστεί σε νέα φάση από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως το 2030, καθιστώντας την πρόληψη μόνιμη Εθνική Πολιτική. Οι πολίτες καλούνται να ολοκληρώσουν άμεσα τις εξετάσεις τους με τα ήδη εκδοθέντα παραπεμπτικά έως την καταληκτική ημερομηνία.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Υγεία

ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» περνά από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 σε νέα φάση, με τις δράσεις δωρεάν προληπτικών εξετάσεων να συνεχίζονται έως το τέλος του 2030.
  • Ο τρέχων κύκλος του Προγράμματος ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2026. «Καλούμε τους πολίτες που έχουν λάβει παραπεμπτικό να μην αναβάλουν τις εξετάσεις τους και να προγραμματίσουν άμεσα το ραντεβού τους».
  • Το υπουργείο Υγείας ξεκαθαρίζει: «Το ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ συνεχίζεται. Το ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ περνά στη νέα του φάση από την 1 Σεπτέμβριου» και η πρόληψη γίνεται πλέον μόνιμη Εθνική Πολιτική.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» περνά από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 σε νέα φάση, με το υπουργείο Υγείας να σημειώνει σε ανακοίνωσή του ότι οι δράσεις δωρεάν προληπτικών εξετάσεων θα συνεχιστούν με την έκδοση νέων παραπεμπτικών και με ορίζοντα το τέλος του 2030, μετά την ολοκλήρωση του τρέχοντος κύκλου που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Γεωργιάδης – Αγαπηδάκη στη Βουλή: Έμφαση στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας ο τρέχων κύκλος του Προγράμματος, ο οποίος χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2026. Στη συνέχεια, έως τις 31 Αυγούστου 2026, θα ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διοικητικές, οικονομικές και τεχνικές διαδικασίες κλεισίματος των έργων και δράσεων που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Για τον λόγο αυτό: Όλα τα παραπεμπτικά που έχουν ήδη εκδοθεί στο πλαίσιο του τρέχοντος κύκλου του ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ θα εκτελούνται έως και τις 30 Ιουνίου 2026.

Αγαπηδάκη στον Realfm 97,8 για την αμιβανταμάμπη: Πολλά υποσχόμενη θεραπεία, αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης – Τι είπε για το «Προλαμβάνω»

«Καλούμε τους πολίτες που έχουν λάβει παραπεμπτικό να μην αναβάλουν τις εξετάσεις τους και να προγραμματίσουν άμεσα το ραντεβού τους σε συνεργαζόμενο πάροχο.
Ενημερώνουμε επίσης τους συνεργαζόμενους παρόχους υπηρεσιών υγείας να συνεχίσουν κανονικά την εξυπηρέτηση των πολιτών έως τις 30 Ιουνίου 2026 και να ολοκληρώσουν έγκαιρα όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες εκτέλεσης και καταχώρισης των εξετάσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα λάβουν» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Θέλουμε να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι: Το ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ συνεχίζεται. Το ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ περνά στη νέα του φάση από την 1 Σεπτέμβριου. Σε συνέχεια των πρόσφατων ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της δέσμευσης του Υπουργείου Υγείας, οι δράσεις του ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ θα ξεκινήσουν εκ νέου από την 1η Σεπτεμβρίου 2026, με την έκδοση νέων παραπεμπτικών και θα συνεχιστούν έως το τέλος του 2030. Η πρόληψη γίνεται πλέον μόνιμη Εθνική Πολιτική. Στόχος μας είναι κάθε πολίτης, όπου κι αν ζει, όποιο κι αν είναι το εισόδημά του, ασφαλισμένος ή ανασφάλιστος, να έχει πρόσβαση σε δωρεάν, οργανωμένες και αξιόπιστες προληπτικές εξετάσεις. Γιατί κάθε άνθρωπος έχει μία ζωή» αναφέρει το υπουργείο Υγείας.

Το Πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» σώζει ζωές – Πόσοι πολίτες έχουν συμμετάσχει

 

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ