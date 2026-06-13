Η ταινία του Σαββατοκύριακου: Πέντε γυναίκες ενώνουν τις δυνάμεις τους, σε μία αποστολή ζωής και θανάτου

Αν κάτι χρειαζόμαστε οπωσδήποτε από μία ταινία δράσης, είναι ένα σενάριο που θα μας κρατήσει το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Το 2022 πέντε παγκοσμίου φήμης ηθοποιοί, ένωσαν τις δυνάμεις τους σε ένα φιλμ που αξίζει να παρακολουθήσεις αυτό το Σαββατοκύριακο, αν θες να δεις κάτι με γρήγορη πλοκή, καλές ερμηνείες, που δεν διαρκεί λίγο, αλλά δεν ξεπερνάει και τις δύο ώρες.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Στη ταινία, η οποία βρίσκεται στη «Cosmote Tv» με τον τίτλο «Πράκτορες 355», πέντε γυναίκες, από τις οποίες μόνο οι δύο γνωρίζονται από πριν, αναγκάζονται να ενώσουν τις δυνάμεις τους, προκειμένου να καταφέρουν να πάρουν στη κατοχή τους ένα ειδικό πρόγραμμα αποκρυπτογράφησης. Αντίπαλός τους, ένας «εγκέφαλος» του οργανωμένου εγκλήματος, που θέλει διακαώς το μυστικό υπερόπλο.

Οι ηρωίδες μας, μία ψυχολόγος και τέσσερις πράκτορες, θα πρέπει να κάνουν τα αδύνατα δυνατά, προκειμένου να μην πέσει σε επικίνδυνα χέρια ένα πρόγραμμα που μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για όλη την γη.

Ενώ δεν μοιάζουν ιδιαίτερα μεταξύ τους, το αίσθημα ευθύνης που έχουν είναι τόσο δυνατό, που επισκιάζει όλα τα υπόλοιπα.

Η Τζέσικα Τσάστεϊν, η Νταϊάν Κρούγκερ, η Φαν Μπίνγκμπινγκ, η Πενέλοπε Κρουζ και η Λουπίτα Νιόνγκο, προσπάθησαν και κατάφεραν να ξεχωρίσουν στο φιλμ, βάζοντας η κάθε μία το λιθαράκι της σε μία απολαυστική ταινία, στην οποία ο κάθε ρόλος έχει κάτι το μοναδικό.

Αν θες το Σάββατο ή την Κυριακή να δεις μία ταινία δράσης, μόνος ή με παρέα, μπορείς να δώσεις μία ευκαιρία στο «Πράκτορες 355», που ενώ έχει μία απλή και γρήγορη πλοκή, δίνει στον θεατή κάτι διαφορετικό από τα πολύ συνηθισμένα, και μέχρι τα τελευταία λεπτά σε κρατάει σε αγωνία.

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