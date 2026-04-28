Ανάλυση Guardian: Τι σηματοδοτεί η ιστορική αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον ΟΠΕΚ έπειτα από 60 χρόνια – Το παρασκήνιο της απόφασης

Αποχώρηση-σοκ για την αγορά πετρελαίου

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποχώρησαν από το καρτέλ πετρελαίου ΟΠΕΚ έπειτα από 60 χρόνια συμμετοχής, προκαλώντας σοβαρό πλήγμα στον Οργανισμό και στον de facto ηγέτη του, τη Σαουδική Αραβία, την ώρα που οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη κρίση προσφοράς στην ιστορία.

Η απώλεια των ΗΑΕ, του τρίτου μεγαλύτερου παραγωγού του ΟΠΕΚ, αναμένεται να αποδυναμώσει περαιτέρω την επιρροή του οργανισμού, ο οποίος για δεκαετίες ρύθμιζε την παραγωγή ώστε να επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου διεθνώς, αναφέρει στην ανάλυσή της για τον Guardian η Τζίλιαν Άμπροουζ.

«Νίκη» για τον Τραμπ

Η αποχώρηση των ΗΑΕ θεωρείται πολιτική νίκη για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε επανειλημμένα κατηγορήσει τον ΟΠΕΚ ότι «εκμεταλλεύεται τον υπόλοιπο κόσμο» ανεβάζοντας τεχνητά τις τιμές μέσω περιορισμού της παραγωγής.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν συζητήσει με τα ΗΑΕ τη δημιουργία χρηματοπιστωτικής γραμμής στήριξης, μέσω συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων μεταξύ των κεντρικών τραπεζών των δύο χωρών, σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Απόφαση εν μέσω πολέμου και ενεργειακής κρίσης

Τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι θα αποχωρήσουν από τον Οργανισμό εντός ημερών, καθώς η αγορά εισέρχεται στην ένατη εβδομάδα του πολέμου ΗΠΑ–Ιράν, ο οποίος έχει μπλοκάρει περίπου το ένα πέμπτο των θαλάσσιων μεταφορών πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει ακραία μεταβλητότητα στις τιμές του πετρελαίου και έντονες πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία.

«Νέα εποχή ενέργειας»

Σε ανακοίνωση του υπουργείου Ενέργειας των ΗΑΕ αναφέρεται ότι η αποχώρηση θα επιτρέψει στη χώρα μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να ανταποκριθεί σε μια «νέα ενεργειακή εποχή», στο πλαίσιο της «μακροπρόθεσμης στρατηγικής και οικονομικής της στόχευσης».

Η χώρα επιδιώκει να αυξήσει την παραγωγή της και να προσαρμοστεί στις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς ενέργειας.

Ρήξη με τη Σαουδική Αραβία

Η αποχώρηση αποκαλύπτει τις μακροχρόνιες εντάσεις μεταξύ των ΗΑΕ και της Σαουδικής Αραβίας σχετικά με τις ποσοστώσεις παραγωγής και τη γεωπολιτική στρατηγική.

Η Σαουδική Αραβία είχε υποστηρίξει περιορισμούς στην παραγωγή για να στηρίξει τις τιμές, ιδιαίτερα έπειτα από τρία συνεχόμενα έτη πτώσης πριν από την τρέχουσα κρίση, ενώ τα ΗΑΕ εμφανίζονται δυσαρεστημένα με τα όρια που τους επιβάλλονταν.

Στροφή σε μεγαλύτερη παραγωγή

Τα ΗΑΕ αναμένεται να αυξήσουν την παραγωγή τους βραχυπρόθεσμα, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τα σχέδιά τους για μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Ο ΟΠΕΚ εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το 80% των αποδεδειγμένων αποθεμάτων πετρελαίου παγκοσμίως, αλλά παράγει περίπου το 40% της παγκόσμιας παραγωγής, διατηρώντας έτσι την ικανότητα να επηρεάζει τις τιμές.

Ιστορική αποχώρηση από έναν ιστορικό οργανισμό

Ο ΟΠΕΚ ιδρύθηκε το 1960 από τη Σαουδική Αραβία, το Ιράν, το Ιράκ, το Κουβέιτ και τη Βενεζουέλα, ενώ τα ΗΑΕ εντάχθηκαν το 1967 μέσω του Άμπου Ντάμπι και παρέμειναν μέλος μετά τη σύσταση της ομοσπονδίας το 1971.

Τα τελευταία χρόνια, ο οργανισμός ενίσχυσε την επιρροή του μέσω της συμμαχίας ΟΠΕΚ+, που περιλαμβάνει και χώρες εκτός καρτέλ, όπως η Ρωσία.

Εντάσεις και γεωπολιτικές τριβές

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει εντείνει τις γεωπολιτικές τριβές μεταξύ των μελών του ΟΠΕΚ.

Ο διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου των ΗΑΕ, Ανουάρ Γκαργκάς, κατηγόρησε τις χώρες του Κόλπου ότι δεν έκαναν αρκετά για να προστατεύσουν τα Εμιράτα από ιρανικές επιθέσεις, υπογραμμίζοντας το βάθος των ενδοπεριφερειακών εντάσεων.

Η αποχώρηση των ΗΑΕ θεωρείται ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία καμπής στην ιστορία του ΟΠΕΚ, ενισχύοντας τα ερωτήματα για το μέλλον του οργανισμού και την ικανότητά του να επηρεάζει την παγκόσμια αγορά ενέργειας.