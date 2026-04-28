Πάτρα: Στη φυλακή οδηγήθηκε απόστρατος αστυνομικός για διακίνηση ναρκωτικών – Ελεύθερος με όρους ο γιος του

Στη φυλακή οδηγείται, μετά την απολογία του στον ανακριτή Πατρών, ο απόστρατος αστυνομικός ο οποίος συνελήφθη το περασμένο Σάββατο, κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών. Ο γιος του που συνελήφθη για την ίδια υπόθεση, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μέχρι τη δίκη.

Οι δύο άνδρες αντιμετωπίζουν –κατά περίπτωση– βαρύτατες κατηγορίες, που περιλαμβάνουν τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και βία κατά υπαλλήλων.

Υπενθυμίζεται ότι έπειτα από μήνες διακριτικής παρακολούθησης και αξιοποίησης πληροφοριών, οι αστυνομικοί οργάνωσαν επιτυχημένη επιχείρηση το Σάββατο 25 Απριλίου, οδηγώντας στη σύλληψή τους.

Κατά την έρευνα, κατασχέθηκαν: