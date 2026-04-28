Νέα στοιχεία για τον 89χρονο που «έσπειρε τον τρόμο» στην Αθήνα: Τι ζητούσε από τον ΕΦΚΑ και γιατί είχαν απορριφθεί οι αιτήσεις που είχε κάνει

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του 89χρονου, ο οποίος εισέβαλε με καραμπίνα στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Εφετείο Αθηνών, τραυματίζοντας πέντε άτομα το πρωί της Τρίτης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1, με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο 89χρονος ζητούσε από τον ΕΦΚΑ να του αναγνωρίσει ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο φάκελός του δεν περιείχε τα απαραίτητα ένσημα για να προχωρήσει η αναγνώριση.

Όπως είπε ο Νίκος Ρογκάκος, ο 89χρονος είχε 10.000 ημέρες ασφάλισης στις ΗΠΑ και λάμβανε σύνταξη από την Αμερική. Ο ίδιος είχε, επίσης, λίγες ημέρες ασφάλισης στη Γερμανία, από όπου λάμβανε σύνταξη ύψους 100 ευρώ τον μήνα. Στην Ελλάδα, όμως, είχε μόλις 80 ημέρες ασφάλισης, δηλαδή λιγότερο από τρεις μήνες.

Σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, ο 89χρονος είχε και έξι χρόνια ασφάλισης στον ΟΓΑ, χωρίς όμως να καταβάλλει εισφορές. Ο ΕΦΚΑ απέρριψε δύο φορές τις αιτήσεις του, ενώ στη συνέχεια ο ίδιος προσέφυγε στα διοικητικά δικαστήρια, όπου εκδόθηκαν επίσης δύο απορριπτικές αποφάσεις.

Οι αρμόδιοι εξέτασαν τον φάκελο και διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Για τον λόγο αυτό, η υπόθεση απορρίφθηκε και δεν προχώρησε προς συζήτηση στην αίθουσα.

