Grand Hotel: Η Κυβέλη συγκρούεται έντονα με τον Ρήγα – Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Καθηλώνουν οι εξελίξεις στα νέα επεισόδια της αγαπημένης σειράς «Grand Hotel» από την Δευτέρα 15 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 17 Ιουνίου, στις 21:00, στον ΑΝΤ1. Το μυστήριο γύρω από τις δολοφονίες του Χατζημήτρου και της Μελίνας πυκνώνει καθώς αποκαλύψεις, κρυμμένα μυστικά και νέες μαρτυρίες ανατρέπουν τα δεδομένα της έρευνας.

Η Κυβέλη και ο Ρήγας βρίσκονται στο επίκεντρο των υποψιών, με τη σχέση τους να δοκιμάζεται από την έλλειψη εμπιστοσύνης και τις συνεχείς αποκαλύψεις. Την ίδια στιγμή, η Αλίκη και ο Πέτρος προσπαθούν να προχωρήσουν με τις προετοιμασίες του γάμου τους, ενώ οι κινήσεις των υπόλοιπων ηρώων οδηγούν σε απρόβλεπτες εξελίξεις που απειλούν να φέρουν στην επιφάνεια καλά κρυμμένες αλήθειες.

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια της σειράς

Δευτέρα 15 Ιουνίου – Επεισόδιο 128

Η αποκάλυψη ότι ο Ρήγας είναι αδερφός του Χατζημήτρου συγκλονίζει. Η Αλίκη είναι ανήσυχη για τον ρόλο της μητέρας της, αλλά δείχνει και έτοιμη να συγκρουστεί ανοιχτά μαζί της. Ο Πέτρος, πιο ψύχραιμος, προσπαθεί να τη συγκρατήσει και να την προστατεύσει από μια ένταση που θα μπορούσε να επηρεάσει την εγκυμοσύνη της. Η Θάλεια φέρνει τον Άρη σε δύσκολη θέση, καθώς υποψιάζεται τον Χαραλάμπη για τη δολοφονία του Χατζημήτρου και είναι αποφασισμένη να μιλήσει στην αστυνομία.

Την ίδια στιγμή, η έρευνα του Χρόνη και του Βαγγέλη περιπλέκεται, καθώς νέα στοιχεία και μαρτυρίες ανοίγουν πολλαπλά ενδεχόμενα, ενώ στο κάδρο των υπόπτων μπαίνουν τόσο ο Ρήγας, όσο και ο Παράσχος. Η απώλεια της Μελίνας βαραίνει τους ανθρώπους στα προσφυγικά, με τον Παράσχο να συντρίβεται από τον πόνο και τον Χαραλάμπη να φοβάται πως οι κινήσεις του θα τον προδώσουν. Η Κυβέλη και ο Ρήγας πιέζονται από τις εξελίξεις και τις υποψίες της αστυνομίας, με τη σχέση τους να δοκιμάζεται και τις ρωγμές μεταξύ τους να βαθαίνουν…

Τρίτη 16 Ιουνίου – Επεισόδιο 129

Η Κυβέλη συγκρούεται έντονα με τον Ρήγα, καθώς πιστεύει ότι κάτι της κρύβει σχετικά με τη δολοφονία του Χατζημήτρου. Η ανησυχία της γίνεται ακόμη πιο έντονη όταν διαβάζει στην εφημερίδα τη συνέντευξη του Μπακιρτζόγλου… Η Θεώνη, μαθαίνοντας από τον Πέτρο πως η Θάλεια ετοιμάζεται να καταθέσει στην αστυνομία τις υποψίες της για τον Χαραλάμπη, παθαίνει πανικό και προσπαθεί να τον πείσει να φύγουν για να γλιτώσει.

Ο Χαραλάμπης, όμως, αποφασίζει να μιλήσει ο ίδιος στον Χρόνη. Η Θάλεια ανακαλύπτει ότι ο Άρης μίλησε στον Πέτρο για τις υποψίες της και συγκρούεται έντονα μαζί του. Ο Ιορδάνης προσπαθεί να αλλάξει συμπεριφορά και παλεύει να βοηθήσει σε όλα τα πόστα του ξενοδοχείου… ακόμη και ως σερβιτόρος! Ο Χρόνης και ο Βαγγέλης προχωρούν την έρευνα για τη διπλή δολοφονία του Χατζημήτρου και της Μελίνας, με τον Παράσχο να φαίνεται αρκετά ύποπτος. Η Θεώνη και ο Χαραλάμπης παθαίνουν σοκ όταν βλέπουν στο κατώφλι τους τη Φρίντα… Την γη κάτω από τα πόδια της χάνει και η Κυβέλη, όταν ακούει την Τασία να της λέει πως είδε τον Ρήγα να μιλάει στην Μελίνα λίγο πριν φύγει από το ξενοδοχείο, πράγμα που, φυσικά, ο Ρήγας δεν της έχει εκμυστηρευτεί…

Τετάρτη 17 Ιουνίου – Επεισόδιο 130

Οι προετοιμασίες του γάμου της Αλίκης και του Πέτρου συνεχίζονται και η Αλίκη πείθει τον Πέτρο να συμφιλιωθεί με τη μητέρα του και να την καλέσει στον γάμο. Ο Χρόνης ερευνά το σπίτι του Παράσχου και βρίσκει ένα όπλο ίδιο με αυτό που σκότωσε τον Χατζημήτρο. Την ίδια στιγμή, η μαρτυρία της Τασίας ότι ο Ρήγας ήταν με την Μελίνα λίγο πριν εκείνη φύγει από το ξενοδοχείο, φέρνει τα πάνω κάτω.

Η Κυβέλη αμφιβάλλει πια για την ειλικρίνεια του Ρήγα, ενώ και όλοι οι υπόλοιποι τον θεωρούν ύποπτο. Η Θεώνη και ο Χαραλάμπης υπόσχονται στη Φρίντα να μην πουν σε κανέναν ότι βρίσκεται στην Κηφισιά, αλλά η τύχη φέρνει την Αλίκη στον μαχαλά και πέφτει σοκαρισμένη πάνω στη φίλη της… Η Σοφία αναγκάζει τον Αλέξανδρο να εκβιάσει τον Γαληνό για να καταφέρουν να φύγουν για πάντα από το ξενοδοχείο, ενώ η Ελένη εξομολογείται στον Βλάσση ότι είναι ερωτευμένη μαζί του. Ο Άρης και η Θάλεια, θέλοντας να βοηθήσουν την έρευνα της αστυνομίας, ψάχνουν κρυφά την ντουλάπα του Ρήγα και η έρευνά τους φέρνει αποτέλεσμα…

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Πέτρος, ο Γιάννης Κουκουράκης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

ΣΕΝΑΡΙΟ

Δήμητρα Τσόλκα

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

Γιάννης Βασιλειάδης

ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ

Γεωργία Ζήση, Γιάννης Σαμπάνης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ευγένιος Διονυσόπουλος, Δημήτρης Θεοδωρίδης

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Τριάδα Παπαδάκη

ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ

Αντώνης Χαλκιάς

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Θοδωρής Κόντος

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ