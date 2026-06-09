Grand Hotel: O Ρήγας προδίδει τη Μελίνα

Σοκάρουν οι εξελίξεις στο “Grand Hotel” απόψε στις 21:00 στον Αντ1.

Η Λίτσα, καταρρακωμένη από τον χαμό του Μάρκου, καταθέτει στην αστυνομία όλα όσα ξέρει για τον Χατζημήτρο και στη συνέχεια καταφέρνει να αποσπάσει από τον Νώντα την αλήθεια για τη δολοφονία του Μάρκου.

Ο Χρόνης ζητάει από τον εισαγγελέα ένταλμα σύλληψης για τον Χατζημήτρο. Η Μελίνα, τρομοκρατημένη, στρέφεται για βοήθεια στο ζεύγος Αλεξίου, οι οποίοι της παρέχουν στέγη και προστασία, κρυφά από τον άντρα της.

Παράλληλα, ο Ρήγας, στην προσπάθεια να αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό της εταιρείας, εκμεταλλεύεται την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Μελίνα, προδίδοντάς τη με τον χειρότερο τρόπο.

Ο Χαραλάμπης επιστρέφει στο σπίτι του τραυματισμένος, φέροντας εμφανή σημάδια στο σώμα του που μαρτυρούν ότι ενεπλάκη σε καυγά, την ίδια ώρα που ο αστυνόμος εντοπίζει νεκρούς τη Μελίνα και τον Χατζημήτρο…

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