ΗΠΑ: Βουλευτής εκτιμά ότι ο Κάρολος θα αναφερθεί στα θύματα Επστάιν στο Κογκρέσο

Ο Αμερικανός βουλευτής Ρο Κάνα δήλωσε ότι αναμένει ο βασιλιάς Κάρολος να αναφερθεί στους επιζώντες των εγκλημάτων του Τζέφρι Επστάιν κατά την ομιλία του στο Κογκρέσο, αν και το Παλάτι δεν έχει επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο.

Αναφορά μέσω διπλωματικής πληροφόρησης

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Βρετανός πρέσβης του μετέφερε ότι ο μονάρχης ενδέχεται να συμπεριλάβει σχετική αναφορά στην ομιλία του, εκφράζοντας την ελπίδα να μην αφαιρεθεί το συγκεκριμένο σημείο από το τελικό κείμενο.

Καμία επίσημη επιβεβαίωση από το Παλάτι

Το Παλάτι δεν έχει μέχρι στιγμής κάνει δημόσια τοποθέτηση για το αν ο Κάρολος θα αναφερθεί στο θέμα.

Πρωτοβουλίες για τους επιζώντες

Ο Κάνα, ο οποίος είχε πρωτοστατήσει στις πιέσεις για τη δημοσιοποίηση των φακέλων Επστάιν, διοργανώνει συνάντηση με επιζώντες, προκειμένου να καταθέσουν τις μαρτυρίες τους ενόψει της επίσκεψης του βασιλιά στο Καπιτώλιο.

Στο παρελθόν, ο ίδιος είχε ζητήσει και απευθείας συνάντηση του μονάρχη με τα θύματα.