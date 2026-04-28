Τραμπ: «Ο δεσμός ΗΠΑ–Βρετανίας είναι μοναδικός και διαχρονικός»

Έμφαση στην ιστορική και στρατηγική σχέση ΗΠΑ–Ηνωμένου Βασιλείου έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά την υποδοχή του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στον Λευκό Οίκο.

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα βρέθηκαν στον Λευκό Οίκο στο πλαίσιο της τετραήμερης επίσημης επίσκεψής τους στις ΗΠΑ, όπου συμμετείχαν σε στρατιωτική τελετή και είχαν συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, πριν από την ιστορική ομιλία του μονάρχη στο Κογκρέσο, σε μια περίοδο διπλωματικών εντάσεων αλλά και προσδοκιών για βελτίωση των σχέσεων των δύο κρατών.

«Δεν έχουμε πιο στενούς φίλους από τους Βρετανούς»

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «οι Αμερικανοί δεν έχουν πιο στενούς φίλους από τους Βρετανούς», υπογραμμίζοντας τη διαχρονική συμμαχία των δύο χωρών.

Αναφέρθηκε μάλιστα σε δέντρο που είχε φυτέψει η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ στον Λευκό Οίκο, χαρακτηρίζοντάς το «ζωντανό σύμβολο» της σχέσης, λέγοντας ότι, όπως και οι δεσμοί των δύο χωρών, «έχει πλέον τριπλασιαστεί σε μέγεθος και δύναμη», σύμφωνα με το BBC.

Ιστορικές αναφορές και «πνεύμα ελευθερίας»

Ο Τραμπ έκανε εκτενή αναφορά στην κοινή ιστορική πορεία ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου, επισημαίνοντας ότι η αμερικανική ανεξαρτησία δεν ήταν «μια απλή διανοητική σύλληψη του 1776», αλλά αποτέλεσμα «εκατοντάδων ετών σκέψης, αγώνα, ιδρώτα, αίματος και θυσιών και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού».

Παράλληλα, μίλησε για το «ευγενές πνεύμα των Βρετανών» και εξήρε τον βασιλιά Κάρολο, χαρακτηρίζοντάς τον «πολύ κομψό άνθρωπο».

«Η ουσία της ειδικής σχέσης»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε και στη συνάντηση του Ουίνστον Τσόρτσιλ με τον Φραγκλίνο Ρούζβελτ στον Βόρειο Ατλαντικό κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, σημειώνοντας ότι εκεί «διαμορφώθηκε το όραμα για τον ελεύθερο κόσμο».

«Αυτή η κατανόηση του μοναδικού δεσμού των χωρών μας και του ρόλου τους στην ιστορία είναι η ουσία της ειδικής μας σχέσης και ελπίζουμε να παραμείνει έτσι για πάντα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Χιούμορ και προσωπικές αναφορές

Ο Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του με χιούμορ, λέγοντας ότι πρόκειται για «μια όμορφη βρετανική μέρα», αναφερόμενος στη βροχή στην Ουάσινγκτον.

Παράλληλα, θυμήθηκε την επίσκεψή του στο κάστρο του Ουίνδσορ, ενώ αστειεύτηκε ότι η μητέρα του, που είχε γεννηθεί στη Σκωτία, «είχε κάποτε αδυναμία στον βασιλιά όταν ήταν ακόμη πρίγκιπας».