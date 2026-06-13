Flyover: Εικόνες και βίντεο από την κατεδάφιση της γέφυρας Πανοράματος στη Θεσσαλονίκη

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Το απόγευμα του Σαββάτου (13/6) αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία κατεδάφισης της γέφυρας Πανοράματος για το Flyover στη Θεσσαλονίκη και το πρωί της Κυριακής είναι προγραμματισμένος ο καθαρισμός της περιοχής και η αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, (περίπου στις 05:00 το πρωί), έχει αποκλειστεί η κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις της αερογέφυρας Πυλαίας-Πανοράματος (μεταξύ της παρόδου της οδού Ελαιώνων και της οδού Φωκά).

Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία στην Περιφερειακή Οδό

Οι οδηγοί θα εκτρέπονται υποχρεωτικά ακολουθώντας την τοποθετημένη σήμανση:

Προς Καβάλα / Κατερίνη: Υποχρεωτική εκτροπή στην οδό Πρασακάκη. Η κίνηση θα αποκαθίσταται μέσω των οδών Πρασακάκη, Τζ. Κένεντυ και Ελαιώνων.

Υποχρεωτική εκτροπή στην οδό Πρασακάκη. Η κίνηση θα αποκαθίσταται μέσω των οδών Πρασακάκη, Τζ. Κένεντυ και Ελαιώνων. Προς Χαλκιδική / Αεροδρόμιο: Υποχρεωτική εκτροπή στην οδό Φωκά. Η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται αναγκαστικά μέσω του κέντρου της πόλης. Οι οδηγοί φορτηγών και βαρέων οχημάτων παρακαλούνται να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τον οδικό άξονα Μοναστηρίου – Εγνατία – Καραμανλή για τις μετακινήσεις τους.

Το κλείσιμο της Αερογέφυρας & οι εναλλακτικές διαδρομές

Για όσο διάστημα παραμένει κλειστή η αερογέφυρα Πυλαίας-Πανοράματος, η κίνηση και για τις δύο κατευθύνσεις θα διεξάγεται μέσω της παράκαμψης των οδών Ανοίξεως, Αμπελώνων, Πρασακάκη, Δελφών και Εγνατίας.

Για την αποφυγή της ταλαιπωρίας, οι αρχές απευθύνουν ειδικές οδηγίες προς τους κατοίκους των γύρω περιοχών:

Για τους κατοίκους Πανοράματος και περιοχής Ν.751:

Από και προς την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών: Να επιλέγουν την οδό Θέρμης – Πανοράματος (Απ. Κουγιάμη).

Να επιλέγουν την οδό Θέρμης – Πανοράματος (Απ. Κουγιάμη). Από και προς τα δυτικά της πόλης (Καβάλα/Κατερίνη): Να κινούνται μέσω των Λεωφόρων Κομνηνών και Παπανικολάου.

Για τους κατοίκους Πυλαίας:

Να επιλέγουν για τις μετακινήσεις τους την παράκαμψη μέσω των οδών Βούλγαρη και Παπαναστασίου / Αλλατίνη.

Οι οδηγοί παρακαλούνται να επιδείξουν υπομονή, να συμμορφώνονται απόλυτα με τις υποδείξεις των οργάνων της Τροχαίας, να τηρούν τα όρια ταχύτητας και να ακολουθούν πιστά την προσωρινή σήμανση των παρακάμψεων.