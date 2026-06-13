Θεσσαλονίκη: Πέταξαν παράνομα 56 φορτία με μπάζα – 5 συλλήψεις

Πέντε άτομα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και για ακόμη πέντε σχηματίστηκε δικογραφία, για μεταφορά και απόρριψη 56 φορτίων σύμμεικτων στερεών αποβλήτων κατεδαφίσεων, δίχως περιβαλλοντική άδεια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο ελέγχων διαπιστώθηκαν παράνομες και ανεξέλεγκτες επιχωματώσεις αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων, σε αγροτικές περιοχές των Κουφαλίων Θεσσαλονίκης και Αθύρων Πέλλας, μετά από επιχείρηση κατά την οποία συνελήφθησαν 5 άτομα και προέκυψε η εμπλοκή άλλων 5.

Συλληφθέντες και εμπλεκόμενοι, άνδρες ηλικίας από 40 έως και 77 ετών, δραστηριοποιούνταν στην παρανομία ως οδηγοί, υπεύθυνοι εργοταξίου, εργοδηγοί, διαχειριστές ή ιδιοκτήτες εκτάσεων, διευθύνοντες σύμβουλοι, εκπρόσωποι και ιδιοκτήτες εταιρειών, κατά περίπτωση. Η όλη «δουλειά» με την παράνομη απόρριψη μπάζων, η οποία φαίνεται να έγινε το τελευταίο διάστημα των 20 περίπου ημερών είχε ως αποτέλεσμα για τους μεν κατηγορούμενους την αποκόμιση κερδών και για το περιβάλλον την υποβάθμισή του…