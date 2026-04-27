Έφθασαν στις ΗΠΑ ο Βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα για την τετραήμερη επίσκεψή τους – ΒΙΝΤΕΟ

Έφθασαν στις ΗΠΑ ο Βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα για την τετραήμερη επίσκεψή τους

Σήφης Γαρυφαλάκης

Διεθνή Νέα

Ντόναλντ Τραμπ Βασιλιάς Κάρολος Καμίλα Μελάνια Τραμπ
Πηγή: Λευκός Οίκος

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ της Βρετανίας και η βασίλισσα Καμίλα έφθασαν πριν από λίγα λεπτά στις ΗΠΑ για τετραήμερη επίσκεψη, η οποία προσέλαβε ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα μετά την εισβολή ενόπλου στο ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου και λόγω των εντάσεων μεταξύ των δύο κυβερνήσεων.

Η επίσημη επίσκεψη, μακράν η πιο προβεβλημένη και σημαντική από τότε που ο Κάρολος ανήλθε στον θρόνο, σηματοδοτεί την 250ή επέτειο από την Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ από τη βρετανική κυριαρχία και είναι η πρώτη στη χώρα Βρετανού μονάρχη εδώ και δύο δεκαετίες.

Το βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας έφθασε στην στρατιωτική βάση Άντριους γύρω στις 14:30 (τοπική ώρα, 21:30 στην Ελλάδα). Η επίσκεψη ξεκινά με μια κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι δεδηλωμένος θαυμαστής του Βρετανού μονάρχη, και περιλαμβάνει ομιλία του Καρόλου ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου κι ένα πολυτελές δείπνο στον Λευκό Οίκο. Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα θα μεταβούν επίσης στη Νέα Υόρκη και στη Βιρτζίνια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι καυγάδες μπορεί τελικά να σώσουν τη σχέση σας – Αρκεί να ακολουθήσετε αυτό το μυστικό που δείχνει έρευνα

«Στην Ουρολογία τίποτα δεν είναι ταμπού»- Εκστρατεία που σπάει τη σιωπή για την ουρολογική υγεία

Διαθήκες και κληρονομιές: Τι αλλάζει και πότε θα γίνεται έλεγχος από γραφολόγο

Τράπεζα της Ελλάδος: Αμετάβλητοι οι συστημικοί κίνδυνοι στο β΄ τρίμηνο του 2026

Ακόμη και μικρές ποσότητες αλκοόλ μπορεί να βλάψουν τον εγκέφαλο – Τι έδειξε νέα μελέτη

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
22:15 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Τραμπ: Ζητά από το ABC να απολύσει τον Τζίμι Κίμελ – «Αχρεία έκκληση βίας ο μονόλογός του»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι ο Τζίμι Κίμελ θα πρέπει να απολυθεί αμέσ...
21:46 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Ισραήλ: «Η Χεζμπολάχ παίζει με τη φωτιά» προειδοποιεί ο υπουργός Άμυνας

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, προειδοποίησε ότι η Χεζμπολάχ «παίζει με τη φωτιά» ...
21:33 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

ΗΠΑ: Για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ κατηγορείται ο δράστης της επίθεσης στο δείπνο των ανταποκριτών

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απήγγειλε επίσημα κατηγορίες εναντίον του Κόουλ Άλεν από την ...
21:07 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Αναφορές-σοκ για κανιβαλισμό από Ρώσους στρατιώτες – Τι υποστηρίζουν οι Ουκρανοί

Αρκετοί Ρώσοι στρατιώτες που συμμετέχουν στις μάχες στην ανατολική Ουκρανία κατηγορούνται για ...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς