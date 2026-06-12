Το πρώτο υποβρύχιο made in Greece είναι 8 χρόνια μακριά

«Αν σήμερα υπογράφαμε την κατασκευή υποβρυχίων στη χώρα μας, σε 8 χρόνια το Πολεμικό Ναυτικό θα είχε το πρώτο υποβρύχιο — αποκλειστικά κατασκευασμένο στην Ελλάδα» ανέφερε ο ιδρυτής και Πρόεδρος της ΟΝΕΧ και Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων, Πάνος Ξενοκώστας, δίνοντας το στίγμα της επόμενης ημέρας.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Με σαφές μήνυμα για την επόμενη ημέρα της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για κατασκευή υποβρυχίων αποκλειστικά στην Ελλάδα, μίλησε σήμερα ο Ιδρυτής & Πρόεδρος του Ομίλου ONEX Shipyards and Technologies και Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων, Πάνος Ξενοκώστας, στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Ελλάδα 2030», στην Ενότητα «Εθνική Άμυνα & Αμυντική Βιομηχανία» υπό την εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια.

Αναφερόμενος στο Project Trident — την τριμερή πρωτοβουλία Ελλάδας, ΗΠΑ και Νότιας Κορέας ύψους €1,35 δισ. — ο κ. Ξενοκώστας ήταν κατηγορηματικός: «Δεν είναι μια επιχειρηματική πρόταση, ούτε ένα σχέδιο επί χάρτου. Είναι πρώτα απ’ όλα μια ψήφος εμπιστοσύνης στη Δύση, στα δυτικά ναυπηγεία, στην Ελλάδα και στην ελληνική βιομηχανία.»

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε τρεις φάσεις με σαφή αμυντική στόχευση: υποστήριξη του 6ου Στόλου των ΗΠΑ και συμμαχικών ναυτικών δυνάμεων (Φάση Ι – €150 εκατ.), υποδομές διπλής χρήσης και στρατηγική κινητικότητα (Φάση ΙΙ – €200 εκατ.) και κατασκευή υποβρυχίων με ρομποτικές γραμμές παραγωγής (Φάση ΙΙΙ – €1 δισ.). Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη θεσμοθέτηση του 25% εγχώριας συμμετοχής στα αμυντικά προγράμματα, που χαρακτηρίστηκε «μεγάλη τομή» του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Το πιο ηχηρό μήνυμα της ημέρας ήταν σαφές: «Αν σήμερα υπογράφαμε την κατασκευή υποβρυχίων στη χώρα μας, σε 8 χρόνια το Πολεμικό Ναυτικό θα είχε το πρώτο υποβρύχιο — αποκλειστικά κατασκευασμένο στην Ελλάδα».

Η εξίσωση είναι απλή: ελληνικά χέρια, κορεάτικη τεχνολογική ναυπηγική ισχύς, αμερικανικά συστήματα. «Κλείνουμε ένα κενό 30 ετών», τόνισε ο κ. Ξενοκώστας, προσθέτοντας ότι ο καθετοποιημένος πυλώνας κατασκευής θα επιτρέπει στο Πολεμικό Ναυτικό να παρακολουθεί από κοντά κάθε στάδιο της παραγωγής.

Ειδικότερα σε ό, τι αφορά τα υποβρύχια, που είναι και η εμβληματικότερη επένδυση απ’ όλα, όπως είχαμε επισημάνει σε πρόσφατο δημοσίευμα στο enikos.gr, η Ελλάδα μπαίνει στο κλειστό κλαμπ των ελάχιστων ναυπηγείων παγκοσμίως που θα κατασκευάζουν υποβρύχια, ενώ θα γίνει μόλις η δεύτερη χώρα παγκοσμίως που θα κατασκευάζει το πιο εξελιγμένο μη πυρηνικό υποβρύχιο του κόσμου με δυνατότητα εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων. Κι αυτό με την εγγύηση μεταφοράς τεχνογνωσίας και επενδύσεων από την αμερικανική κυβέρνηση

Ο κ. Ξενοκώστας επανέλαβε το κεντρικό δόγμα του: «Η εθνική ασφάλεια ούτε αγοράζεται ούτε εισάγεται. Χτίζεται στη χώρα μας.» Η Ελλάδα, με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην Ευρώπη, τα σύνορα με τις μεγαλύτερες γεωπολιτικές εντάσεις και τους ενεργειακούς δρόμους που διέρχονται από την επικράτειά της, έχει «αντιστρόφως ανάλογο γεωπολιτικό αποτύπωμα από το γεωγραφικό της». Η Ευρώπη, τόνισε, «πρέπει να σταματήσει να βλέπει την Ελλάδα ως καταναλωτή και να την αντιμετωπίσει ως παραγωγό και εξαγωγέα».

Η διαδρομή από το 2019, όταν τα ναυπηγεία βρίσκονταν σε πλήρη αποδρομή έως σήμερα, με 900+ ναυπηγοεπισκευές και ένα ολόκληρο οικοσύστημα επιχειρήσεων να έχει αναπτυχθεί γύρω τους και όλοι να είναι κερδισμένοι, αποτελεί από μόνη της ένα ισχυρό επιχείρημα. «Η αναγέννηση των ναυπηγείων στην Ελευσίνα και τη Σύρο δεν ήταν ένα ρομαντικό ταξίδι, ήταν μια σκληρή αναδιάρθρωση και σύγκρουση με τις παλιές νοοτροπίες που επικρατούσαν στα μεγάλα ναυπηγεία της χώρας, απαιτούσε σκληρή δουλειά από όλους μας. Στην αρχή μας περνάγανε για τρελούς, επικρατούσαν οι σκεπτικιστές. Με τους εργαζόμενους μπροστά, ήμασταν μια ομάδα, μία οικογένεια που μοιραζόμασταν το ίδιο όραμα. Δουλέψαμε σκληρά και μη τη στήριξη της Πολιτείας, αποδείξαμε ότι μπορεί να γίνει — και έγινε», είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο κ. Ξενοκώστας άφησε ένα μήνυμα αισιοδοξίας και δέσμευσης: «Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να διασφαλίζουμε την εθνική μας αξιοπρέπεια καθώς τα ναυπηγεία της χώρας μας λειτουργούν σήμερα ως μοχλός εθνικής ασφάλειας και στρατηγικής αυτονομίας. Ο Όμιλος ONEX πρωτοστατεί και επενδύει στη ναυτιλιακή ανεξαρτησία για τις επόμενες γενιές».