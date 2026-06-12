Οι ΗΠΑ αναφέρουν την κατάρριψη δύο ιρανικών drones στα Στενά του Ορμούζ

Οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ κατέρριψαν δύο ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επίθεσης στα Στενά του Ορμούζ, σε ένα επεισόδιο που εντείνει την πίεση στην περιοχή και φέρεται να στόχευε εμπορικά πλοία. Παρά το περιστατικό, η ναυσιπλοΐα μέσω της στρατηγικής θαλάσσιας διόδου συνεχίζεται κανονικά.

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Διεθνή Νέα

Πλοία στο στενό του Ορμούζ κοντά στην παραλία του Μπαντάρ Αμπάς, Ιράν, 8 Ιουνίου 2026. Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA μέσω REUTERS
Πλοία στο στενό του Ορμούζ κοντά στην παραλία του Μπαντάρ Αμπάς, Ιράν, 8 Ιουνίου 2026. Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA μέσω REUTERS
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ κατέρριψαν δύο ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.- Τα drones φέρεται να ήταν «μονής κατεύθυνσης» και εκτιμάται ότι επιχειρούσαν να πλήξουν εμπορικά πλοία, εν μέσω αυξημένης έντασης στην περιοχή.- Νωρίτερα, ο στρατός του Ιράν δήλωσε ότι σταμάτησε ένα «πλοίο που παραβίαζε τα όρια» στα Στενά του Ορμούζ, ενώ η ναυσιπλοΐα στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ κατέρριψαν δύο ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επίθεσης (drones), σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο πρακτορείο Reuters, σε ένα ακόμη επεισόδιο έντασης στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Όπως ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος, τα drones φέρεται να ήταν «μονής κατεύθυνσης» και εκτιμάται ότι επιχειρούσαν να πλήξουν εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο, την ώρα που η Τεχεράνη εμφανίζεται να αυξάνει την πίεση στην περιοχή.

Παρά το περιστατικό, ο αξιωματούχος τόνισε ότι η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ συνεχίζεται κανονικά.

Νωρίτερα, ο στρατός του Ιράν δήλωσε ότι σταμάτησε ένα «πλοίο χωρίς άδεια» που προσπαθούσε να περάσει από το Στενό του Ορμούζ, το οποίο έχει κηρυχθεί κλειστό από την Τεχεράνη.

Πηγή: Reuters

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