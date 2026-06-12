Γιώργος Μαυρίδης: Έγινε «μάνα» για ένα νεογέννητο σκαντζοχοιράκι και «έλιωσε» το Instagram – Δείτε το βίντεο

Την πιο γλυκιά και τρυφερή πλευρά του έδειξε για ακόμα μία φορά ο Γιώργος Μαυρίδης, μέσα από μια ανάρτηση στα social media που σκόρπισε συγκίνηση στους πάντες. Ο γνωστός παρουσιαστής και tattoo artist, που έχει αποδείξει επανειλημμένα τη βαθιά του αγάπη για τα ζώα, ανέλαβε τον ρόλο του διασώστη για ένα νεογέννητο σκαντζοχοιράκι που βρέθηκε σε άμεση ανάγκη για φροντίδα.

Το μικροσκοπικό πλασματάκι ήταν τόσο δα, που χωρούσε ολόκληρο μέσα στην παλάμη του, ενώ δεν είχε προλάβει καν να ανοίξει τα μάτια του. Αντικρίζοντας την απόλυτη αδυναμία του, ο Γιώργος Μαυρίδης δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά: το πήρε υπό την προστασία του, έγινε ο προσωπικός του φροντιστής και μοιράστηκε με τους followers του τη διαδικασία του ταΐσματος με ειδικό μπιμπερό, κλέβοντας αμέσως τις εντυπώσεις.

Ενημερώνοντας για το τι πρέπει να κάνουν σε αντίστοιχες περιπτώσεις, μοιράστηκε χρήσιμες οδηγίες για τη φροντίδα ενός τόσο μικρού σκαντζόχοιρου:

«Ζεσταίνουμε το νερό στους 30 βαθμούς,το δοκιμάζουμε στο χέρι να μην είναι πολύ ζεστό αλλά ούτε και κρύο . Ρίχνουμε μέσα την ειδική σκόνη γάλακτος (χωρίς λακτοζη) ανακατεύουμε και την τοποθετούμε στο μπιμπερό…Είναι υπέροχο να είσαι Μάνα και στα δικά σας κορίτσια», έγραψε.

Η ανάρτησή του γέμισε με σχόλια αγάπης και θαυμασμού, με πολλούς χρήστες να τον συγχαίρουν για την ευαισθησία και τη φροντίδα που δείχνει στα ζώα.

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