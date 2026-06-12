MasterChef: Ανατροπή στον «Τοίχο» – Η μπριγάδα που έκανε το comeback και μείωσε τη διαφορά – ΒΙΝΤΕΟ

Μια άκρως καθηλωτική δοκιμασία παρακολούθησαν οι τηλεθεατές στο χθεσινό (11/6) επεισόδιο του MasterChef, με τις δύο μπριγάδες να έρχονται αντιμέτωπες με τον θρυλικό και απαιτητικό «Τοίχο». Το μαγειρικό ντέρμπι κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με το ενδιαφέρον να «χτυπάει κόκκινο» κατά την αξιολόγηση των πιάτων από τους κριτές, καθώς ο πέμπτος και πιο καθοριστικός πόντος θα έκρινε το τελικό αποτέλεσμα.

Η μαγειρική μάχη ξεκίνησε με τα ορεκτικά, εκεί όπου οι δύο ομάδες κλήθηκαν να διαχειριστούν ένα πιάτο με βάση τα μύδια. Αν και η κόκκινη μπριγάδα παρουσίασε μια εξαιρετικά όμοια προσπάθεια οπτικά, μια αστοχία στην ποσότητα του σαφράν αποδείχθηκε μοιραία, με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να κάνει λόγο για μια «ενοχλητική» ένταση ιωδίου που στέρησε τη νίκη από τους κόκκινους.

«Έχει όλο αυτό το ιώδιο που από ένα σημείο και μετά το κάνει λίγο ενοχλητικό. Ενοχλητικό είναι η λέξη», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

Από την πλευρά του, ο Χρήστος προσπάθησε να δικαιολογήσει την αστοχία λέγοντας: «Τα δικά μου τα δάχτυλα είναι μεγαλύτερα, πώς να σας το πω, πήρα μεγαλύτερη ποσότητα».

Η μπλε μπριγάδα, αντίθετα, κέρδισε τις εντυπώσεις με τα μύδια σαγανάκη και τη σαλάτα φινόκιο, παρουσιάζοντας ένα αποτέλεσμα με ελάχιστες αποκλίσεις από το πρωτότυπο. Οι κριτές παραδέχτηκαν πως «κλείνοντας τα μάτια, ήταν σαν να τρώμε από το ίδιο ακριβώς πιάτο», χαρίζοντας στους μπλε τον πρώτο πόντο.

Όταν έφτασε η ώρα του κυρίως πιάτου, η κόκκινη ομάδα παρουσίασε κοκοράκι με υφές κουνουπιδιού και φουντούκια, με το αποτέλεσμα να κρίνεται ιδιαίτερα επιτυχημένο.

Από την άλλη, η προσπάθεια της μπλε μπριγάδας ακυρώθηκε μετά το ατύχημα με το σπασμένο βαζάκι του Ανδρέα, με αποτέλεσμα ο πόντος να περάσει στους κόκκινους. Παρά την εξέλιξη, οι κριτές στάθηκαν στην εξαιρετική δουλειά του Νίκου στο πρωτότυπο πιάτο, με τον ίδιο να δηλώνει πως το αντίγραφο είχε πετύχει το αποτέλεσμα σε ποσοστό 90%.

Η αναμέτρηση κρίθηκε τελικά στο γλυκό με βασικό υλικό το χαμομήλι. Η κόκκινη μπριγάδα παρουσίασε κρεμ μπρουλέ με χαμομήλι και λευκή σοκολάτα, όμως ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος εξέφρασε την επιφύλαξή του: «Μέσα από μια τέτοια κρέμα, με τόση ένταση και τόση δύναμη, εγώ δε βρήκα χαμομήλι στην μπρουλέ, θα είμαι ειλικρινής», είπε.

Την ίδια στιγμή, το αντίγραφο του Φίλιπ δεν βγήκε όπως έπρεπε, καθώς ένα λάθος στην εκτέλεση αλλοίωσε τη συνταγή. Ο αρχηγός της ομάδας, Γιώργος, σχολίασε: «Δε μου το είπε την ώρα του τοίχου, αν μου το έλεγε ίσως να είχαμε χρόνο να το διορθώσουμε», δείχνοντας πάντως κατανόηση για τον συμπαίκτη του.

Η απάντηση των μπλε ήταν μια πανακότα βανίλιας με χαμομήλι, παγωτό χαμομήλι, κράμπλ φουντουκιού και κουλί μούρων, που έκλεψε τις εντυπώσεις χάρη στην υφή και την ισορροπία των γεύσεων.

Με τον τρίτο πόντο να καταλήγει στην μπλε μπριγάδα, τα χαμόγελα επέστρεψαν στους παίκτες της που μείωσαν σε 3-2 επιστρέφοντας δυναμικά στη διεκδίκηση της νίκης.

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