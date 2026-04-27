Τραμπ: Ζητά από το ABC να απολύσει τον Τζίμι Κίμελ – «Αχρεία έκκληση βίας ο μονόλογός του»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι ο Τζίμι Κίμελ θα πρέπει να απολυθεί αμέσως από το τηλεοπτικό δίκτυο ABC μετά το «αστείο» που έκανε την περασμένη εβδομάδα στην εκπομπή του σε βάρος της πρώτης κυρίας Μελάνια Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «αχρεία έκκληση βίας» τον μονόλογο του παρουσιαστή.

«Το παράκανε. Ο Τζίμι Κίμελ πρέπει να απολυθεί αμέσως από την Disney και το ABC», έγραψε στην πλατφόρμα του ο Τραμπ, λίγη ώρα αφότου και η Μελάνια κάλεσε το δίκτυο «να πάρει θέση».

Στην εκπομπή του, την περασμένη εβδομάδα, ο Κίμελ είπε ότι η πρώτη κυρία ήταν «εκτυφλωτική σαν μέλλουσα χήρα».

«Άνθρωποι σαν τον Κίμελ δεν θα έπρεπε να έχουν την ευκαιρία να μπαίνουν κάθε βράδυ στο σπίτι μας για να διασπείρουν το μίσος», σχολίασε νωρίτερα η πρώτη κυρία, υποστηρίζοντας ότι σκοπός της «βίαιης ρητορικής του» είναι «να διχάσει τη χώρα μας».

