Τσίπρας: Ούτε πατίνι δεν θα μπορούσε να οδηγεί ο κ. Μητσοτάκης με τον τρόπο που κυβερνά αυτά τα 7 χρόνια

Η πρώτη ερώτηση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του Αλέξη Τσίπρα με τους δημοσιογράφους Δημήτρη Μανιάτη, Αναστασία Γιάμαλη και Έλενα Στεργίου αφορούσε την ατάκα του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου στο «Ενώπιος Ενωπίω».

«Του κ. Τσίπρα τρεις φορές “τού πήραν το δίπλωμα” οι Έλληνες πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούργιο κόμμα, θέλει να οδηγήσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε «οδηγώ αυτοκίνητο, μηχανή, ακόμα και ταχύπλοο. Δεν ξέρω ποιο από τα διπλώματα μου έχουν πάρει».

Στη συνέχεια πρόσθεσε «Εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζεις τους κανόνες. Τον ΚΟΚ και όχι όταν χάνεις τις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα 4,5 με 5 χρόνια και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανέναν κανόνα της Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα που να μην έχει παραβιάσει. Κακοποίησε το κράτος δικαίου με τις υποκλοπές, προχώρησε σε μια πρωτοφανή χειραγώγηση της ηγεσίας της δικαιοσύνης για τη συγκάλυψη μεγάλων υποθέσεων όπως την υπόθεση των Τεμπών. Έχει κάνει τη χώρα μας μόνιμο πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

«Όχι δίπλωμα οδήγησης, όχι αυτοκίνητο, ούτε πατίνι δεν θα μπορούσε να οδηγεί ο κ. Μητσοτάκης με τον τρόπο που κυβερνά αυτά τα 7 χρόνια. Οι εκλογικές μάχες όπως και στη ζωή δεν κερδίζονται όλες. Κάποιες κερδίζεις κάποιες χάνεις. Σημασία έχει να μαθαίνεις από τις ήττες και να είσαι πιο αποτελεσματικός για τις επόμενες νίκες. Μιλάω γενικά. Κλείνοντας το σχόλιο μου, είμαι ευτυχής αν ο κ. Μητσοτάκης με αντιμετωπίζει με αυτή την αλαζονεία που έδειξε χθες, διότι το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει κανείς στην πολιτική είναι να υποτιμά τους πολιτικούς του αντιπάλους» περιέγραψε.

Ερωτηθείς αν το έχει κάνει και ο ίδιος αυτό απάντησε «βεβαίως. Είμαι παθών».

Η απάντηση για το «εντιμόμετρο»

Στη συνέχεια κλήθηκε να σχολιάσει το «εντιμόμετρο» που ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του. «Ευτυχώς που δεν υπάρχει γιατί θα το είχε μηδενίσει ο Πρωθυπουργός» είπε γελώντας ο κ. Τσίπρας. «Εγώ πάντως είμαι περήφανος – χωρίς πλάκα τώρα – νομίζω είναι πολύ σοβαρό, όταν το 97% των πολιτών λένε ότι στη χώρα επικρατεί η διαφθορά και το 70% ζητάει πολιτική αλλαγή και το 50% λέει ότι περνούσαν καλύτερα το 2019, εγώ έχω να πω ότι έχω δύο λόγους για να αισθάνομαι περήφανος. Στην πλειοψηφία της κοινής γνώμης, η πορεία μου με τα λάθη, τις παραλείψεις έχει γραφτεί ως μια έντιμη πορεία. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι κυβερνήσαμε υπό δύσκολες συνθήκες και παρά ταύτα η αίσθηση των πολιτών είναι ότι περνούσαν καλύτερα από ότι περνούν σήμερα» συμπλήρωσε.

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