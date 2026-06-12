Κοζάνη: Πλημμύρισαν δρόμοι και γέφυρες από τη σφοδρή καταιγίδα, μέχρι 85 χιλιοστά βροχής – Δείτε βίντεο

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Σφοδρή καταιγίδα έπληξε το βράδυ της Πέμπτης την Κοζάνη, στο πλαίσιο της κακοκαιρίας- εξπρές που έχουν προβλέψει οι μετεωρολόγοι. Από την ισχυρή νεροποντή προκλήθηκαν σημαντικά προβλήματα σε δρόμους και γέφυρες. Η έντονη βροχόπτωση ξεκίνησε λίγο μετά τις 10 το βράδυ και έπληξε κυρίως τις περιοχές του Ελλησπόντου, της Δημοτικής Ενότητας Υψηλάντη και τον κάμπο του Μαυροδενδρίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης.

Η καταιγίδα προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα, με μεγάλες ποσότητες νερού να καταλήγουν σε χαμηλά σημεία και δρόμους. Στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου, φερτά υλικά και λάσπη κάλυψαν τμήματα του οδικού δικτύου, ενώ η γέφυρα της περιοχής πλημμύρισε για ακόμη μία φορά, καθιστώντας επικίνδυνη τη διέλευση οχημάτων.

Η κατάσταση χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα δύσκολη στη Σαριγκιόλ, καθώς οι οικισμοί της περιοχής δέχθηκαν εξαιρετικά μεγάλο όγκο νερού σε μικρό χρονικό διάστημα.

Ύψη βροχής και μετρήσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του Δήμου Κοζάνης και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, έως τις 23:00 τα ύψη βροχής διαμορφώθηκαν ως εξής:

Κοιλάδα: 85 χιλιοστά

Άγιος Δημήτριος: 60 χιλιοστά

Μαυροδένδρι (κάμπος): 51 χιλιοστά

Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση

Από την κακοκαιρία σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές. Η Πυροσβεστική Κοζάνης δέχθηκε μία κλήση για άντληση υδάτων σε οικία στο Δρέπανο Κοζάνης.