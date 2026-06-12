Εφορία: Εγκλωβισμένες στα ταμεία επιστροφές φόρων ύψους 191 εκατ. ευρώ – Οι λόγοι που εμποδίζουν την πίστωση των χρημάτων

Εγκλωβισμένα στα ταμεία της εφορίας παραμένουν περισσότερα από 190 εκατ. ευρώ, τα οποία καθυστερούν να επιστραφούν σε περίπου 130.000 δικαιούχους (φορολογούμενους φυσικά και νομικά πρόσωπα). Αιτία είναι τα ελλιπή στοιχεία και η απουσία των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Πρόκειται για ποσά που έχουν ήδη εγκριθεί προς επιστροφή, αλλά οι δικαιούχοι δεν έχουν εμφανιστεί να τα εισπράξουν, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να τα χάσουν αν περάσουν 5 χρόνια από τη στιγμή που η Φορολογική Αρχή εξέδωσε τον τίτλο πληρωμής.

Το θετικό είναι πάντως ότι πριν συμπληρωθεί ο χρόνος της παραγραφής, η Φορολογική Διοίκηση διενεργεί αυτόματους ελέγχους. Εάν ο φορολογούμενος έχει οποιαδήποτε άλλη βεβαιωμένη οφειλή (ΕΝΦΙΑ, δόσεις ρυθμίσεων, χρέη σε Ασφαλιστικά Ταμεία κλπ.), το ποσό της επιστροφής συμψηφίζεται αυτόματα και εισπράττεται μόνο το υπόλοιπο.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι εκκρεμείς ληξιπρόθεσμες επιστροφές φόρων στο τέλος Απριλίου διαμορφώθηκαν στα 737 εκατ. ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και τα 191 εκατ. ευρώ, τα οποία δεν μπορούν να καταβληθούν άμεσα λόγω παραγόντων που δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από την Εφορία.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι δικαιούχοι δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό IBAN για την πίστωση των χρημάτων, δεν διαθέτουν επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας ή δεν έχουν υποβάλει τα αναγκαία δικαιολογητικά που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Έτσι, ενώ τα ποσά είναι διαθέσιμα, η καταβολή τους δεν είναι εφικτή με την Εφορία να μην μπορεί να προχωρήσει στην επιστροφή των ποσών στους δικαιούχους.

Νέο σύστημα

Η ΑΑΔΕ έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα τον περιορισμό των εκκρεμών επιστροφών και αν καταστεί εφικτό ακόμα και τον μηδενισμό των αιτήσεων που παραμένουν σε αναμονή για περισσότερες από 90 ημέρες.

Στόχος είναι οι επιστροφές φόρων να πραγματοποιούνται ταχύτερα, με λιγότερη γραφειοκρατία και με μεγαλύτερη αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων.

Ο στόχος που έχει τεθεί με βάση τον σχεδιασμό του 2026, είναι να περιοριστεί στις 700.000 ο αριθμός των επιστροφών φόρου άνω των 90 ημερών μέχρι το τέλος του έτους.

Περιλαμβάνονται όλες οι εξαιρέσεις των εκκρεμών επιστροφών που βρίσκονται υπό δικαστική διαμάχη, σε αμοιβαία διοικητική συνδρομή, τα μικροποσά επιστροφών (έως 5 ευρώ) που διενεργούνται μόνο κατόπιν κεντρικών συμψηφισμών αλλά και οι επιστροφές που δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν με υπαιτιότητα του φορολογούμενου.

Για να μειωθούν περαιτέρω οι καθυστερήσεις στις επιστροφές φόρων και να στηριχθούν οι φορολογούμενοι- φυσικά και νομικά πρόσωπα- η ΑΑΔΕ προωθεί ένα νέο μοντέλο επιστροφών το οποίο θα βασίζεται σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες και σε περιορισμένη ανθρώπινη παρέμβαση.

Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι τουλάχιστον το 95% των αιτημάτων επιστροφής ΦΠΑ θα διεκπεραιώνεται εντός 90 ημερών. Παράλληλα, τα αιτήματα θα αξιολογούνται σε τακτική βάση με συστήματα ανάλυσης κινδύνου, ώστε να επιταχύνονται οι νόμιμες επιστροφές, σύμφωνα με το ERTNews.

Σημαντικό ρόλο παίζει και η «Χρυσή Λίστα» της ΑΑΔΕ, στην οποία εντάσσονται συνεπείς επιχειρήσεις και επαγγελματίες που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και μπορούν να λαμβάνουν ταχύτερα τις επιστροφές φόρου που δικαιούνται. Για την ένταξη στη λίστα λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια, όπως το ιστορικό ελέγχων, η απουσία φορολογικών ή τελωνειακών παραβάσεων και η μη εμπλοκή σε ύποπτες ενδοκοινοτικές συναλλαγές.