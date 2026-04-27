«Ανοίγουν τα στόματα» στην Κεφαλονιά: Τι καταγγέλλει η οικογένεια της Μυρτούς – «Δεν έχετε δει τίποτα» λέει ο πατέρας της

Κοκαΐνη, κάνναβη και αλκοόλ ανιχνεύθηκαν στην σορό της Μυρτούς, που έχασε την ζωή της Κεφαλονιά. Ο πατέρας της άτυχης 19χρονης τονίζει ότι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες της οικογένειας ότι οι κατηγορούμενοι έδωσαν ουσίες στην Μυρτώ για να το μετατρέψουν σε υποχείριό τους.

Σύμφωνα με τα ευρήματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις, στο αίμα της 19χρονης εντοπίστηκε κοκαΐνη, κάνναβη και αλκοόλ. Οι συγκεκριμένες ουσίες φαίνεται να είχαν καταναλωθεί την ίδια ημέρα, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της συνολικής διερεύνησης των γεγονότων. Ειδικοί αναφέρουν ότι ο συνδυασμός των συγκεκριμένων ουσιών μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνος, δημιουργώντας αυτό που περιγράφεται ως «χημική βόμβα» στον οργανισμό.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το αλκοόλ και η κοκαΐνη προκαλούν το «κοκααιθυλένιο». Πρόκειται για μία ουσία που είναι 10 φορές πιο τοξική από την κοκαΐνη. Η συνδυαστική χρήση αλκοόλ, κοκαΐνης και κάνναβης ανεβάζει τους καρδιακούς παλμούς με τους περισσότερους αιφνίδιους θανάτων χρηστών ναρκωτικών να οφείλονται σε αυτή την πρόσμιξη.

Τι καταγγέλλει η οικογένεια της Μυρτούς

Η οικογένεια της Μυρτούς καταγγέλλει ότι η 19χρονη παγιδεύτηκε από τους κατηγορούμενους και παρασύρθηκε στο δωμάτιο του ξενοδοχείο ώστε με τη χρήση ναρκωτικών να καμφτούν οι αντιστάσεις της και να την εκμεταλλευτούν σεξουαλικά.

«Δεν έπαιρνε το παιδί μου ναρκωτικά. Δεν έπινες. Το παιδί μου το παρέσυραν. Μπορεί και με το ζόρι, μπορεί να το απείλησαν. Το παιδί μου είχε δύο μειονεκτήματα: ήταν όμορφο και άβγαλτο. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί οι κύριοι είναι μία ομάδα, μία οργάνωση και ο καθένας έχει το πόστο του. Εγώ το παιδί μου έχασα και έχασα και τον εαυτό μου και δεν θέλω να ΄ζήσω άλλο. Αλλά πρώτα θα δικαιώσω τη μνήμη του παιδιού μου» ανέφερε μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο πατέρας της 19χρονης.

Όπως κατήγγειλε ο πατέρας της 19χρονης στον ΑΝΤ1 έχουν εμφανιστεί τουλάχιστον 3 γυναίκες στο γραφείο του δικηγόρου του και φέρεται να έχουν πει ότι κατά το παρελθόν τις είχαν προσεγγίσει τα ίδια άτομα και να έχουν υποστηρίξει ότι είχαν μία παρόμοια ιστορία παγίδευσης. Δηλαδή τις πλησίασαν δίνοντάς τους ναρκωτικά για να τις εκμεταλλευτούν σεξουαλικά.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη μία μητέρα έχει μιλήσει δημόσια για τη δική της ιστορία από το 2022, όταν και προσεγγίστηκε από έναν εκ των κατηγορούμενους, της έβαλε κάποια ουσία στο ποτό της και την εκμεταλλεύτηκε.

«Ήδη μία κυρία βγήκε σήμερα στον δικηγόρο μου και είπε ότι έχει μία παρόμοια περίπτωση και θα πάει να καταθέσει. Είναι μεγάλο το κύκλωμα. Έχουν πάρει 2-3 κορίτσια τον δικηγόρο μου και προσφέρονται με επιφυλάξεις γιατί φοβάται ο κόσμος. Αλλά η μία μου είπε ο δικηγόρος μου ότι θα πάει να καταθέσει. Έχει καταθέσει άλλη μία κυρία για (σ.σ. ιστορία) που έγινε το 2022 από τα ίδια άτομα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πατέρας της Μυρτούς

«Δεν έχετε δει τίποτα. Θα ανοίξουν στόματα. Υπάρχουν και άλλα παιδιά που έχουν εκβιαστεί και παγιδευτεί» κατέληξε.