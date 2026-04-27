ΗΠΑ: Για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ κατηγορείται ο δράστης της επίθεσης στο δείπνο των ανταποκριτών

Σήφης Γαρυφαλάκης

Διεθνή Νέα

Τραμπ πυροβολισμοί

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απήγγειλε επίσημα κατηγορίες εναντίον του Κόουλ Άλεν από την Καλιφόρνια για απόπειρα δολοφονίας του Προέδρου Τραμπ, δύο ημέρες αφότου ο άνδρας πυροβόλησε έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας στην προσπάθειά του να παραβιάσει τα μέτρα ασφαλείας στο ξενοδοχείο όπου ήταν σε εξέλιξη το ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Ο 31χρονος κατηγορούμενος  από το Τόρανς της Καλιφόρνιας, φορούσε μια φόρμα σε χρώμα μπλε νέον κατά την εμφάνισή του ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστή στην Ουάσινγκτον.

Το αδίκημα επισύρει μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης. Επίσης κατηγορείται για παράνομη μεταφορά πυροβόλου όπλου μεταξύ πολιτειών και για χρήση πυροβόλου όπλου κατά τη διάρκεια πράξης βίας.

«Επιχείρησε να δολοφονήσει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», δήλωσε στο δικαστήριο η εισαγγελέας Τζόσλιν Μπαλαντάιν.

Ο Άλεν δεν δήλωσε ένοχος και δεν έχει ακόμη απαντήσει στις κατηγορίες. Καθισμένος στο τραπέζι της υπεράσπισης, φορώντας μπλε στολή κρατουμένου και πλαισιωμένος από ομοσπονδιακούς αστυνόμους, δήλωσε ότι θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις με ειλικρίνεια.

Ο δικαστής των ΗΠΑ, Μάθιου Σάρμπο, διέταξε την προσωρινή κράτησή του όσο προχωρά η υπόθεση και όρισε νέα ακρόαση για την Πέμπτη σχετικά με τη συνέχιση της κράτησής του.

